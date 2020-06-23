Украина поддержала призыв генсека ООН Антониу Гуттериша к глобальному прекращению огня

Украина

Украина поддержала призыв к глобальному прекращению огня призыв генерального секретаря ООН Антониу Гуттериша, который считает пандемию коронавируса «самой большой проблемой для мира со времен Второй мировой войны».

При этом Украина стала 170 страной, поддержавшей Призыв генсека от 23 марта 2020 года, говорится в сообщении постоянного представительство Украины при ООН.

«Мы выражаем глубокую обеспокоенность в связи с продолжением боевых действий в разных уголках мира, особенно в условиях глобального кризиса в сфере здравоохранения, а также разрушительным воздействием войны на тех, кто остается наиболее уязвимым, особенно на женщин и детей», — говорится в заявлении украинской стороны.

Также в посте на странице в Facebook украинские дипломаты призывают все страны-участницы ООН отреагировать на обращение генсека и прекратить огонь в разных уголках мира.

Заявление Гуттериша в марте было связано с пандемией коронавируса в мире; в нем генсек заявил, что пандемия коронавируса «стремительно превращается в кризис в области прав человека», поэтому государства мира должны прекратить все вооруженные конфликты в мире и заняться решением проблем пандемии коронавируса COVID-19.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица направил Антониу Гутерришу письмо о том, что Российская Федерация продолжает нарушать права человека во временно оккупированном Крыму, проводя, в частности, насильственную паспортизацию и другие репрессии против жителей полуострова.

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