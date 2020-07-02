«Отставка главы НБУ — прямой шаг к дефолту, это самоубийство», — Сергей Фурса

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Глава НБУ Яков Смолий написал заявление об увольнении из-за систематического политического давления. Чем грозит Украине отставка Смолия, на своей странице в Facebook пишет известный блогер и финансист Сергей Фурса.

«Додавили банки… Додавим и экономику. Сделаем это вместе.

Пал последний форпост. Глава НБУ подал в отставку. В итоге последний институт в государстве, который работал, пал под ударом популизма и некомпетентности. Последний взрослый ушел из дома, где куча инфантильных подростков, алкоголя и спичек.

При этом отставка главы НБУ была вызвана политическим давлением, о чем в своем беспрецедентном заявлении говорит он сам. Политическом давлении на независимый Национальный банк, независимость которого была основным условием сотрудничества с МВФ. Независимость которого скрепил своей подписью президент Украины, подписавший меморандум. О важности независимости которого говорилось в каждом абзаце пресс-релиза МВФ, после того, как Фонд спас Украину от дефолта. И после этого сам президент начинает давить на Национальный Банк. Эврика.

Добавляет остроты ощущений тот факт, что об отставке главы НБУ стало известно на следующий день, после того, как Украина получила транш от Мирового Банка. Следите за руками, дамы и господа. Украина в лице президента подписывает меморандум с МВФ, где обещает следовать правилам и уважать независимость регулятора. Украина получает 2,1 млрд долларов от МВФ, Украина получает 500 млн евро от ЕС, Украина получает 350 млн долларов от Мирового Банка. И на следующий день нарушает договоренность.

Это не просто плохо пахнет. Это воняет. Это поведение провинциальных кидал, которые привыкли разводить лохов на привокзальных площадях. А теперь они решили сыграть по-крупному и приехали в Лас-Вегас. 11 друзей Бени. 12 приятелей Ермака. 13 корешей Шефира?

Еще больше усугубляет ситуацию тот факт, что в день отставки Украина провела размещения еврооблигаций. День в день. Была сложная сделка, объем выпуска составил 1,75 млрд долларов, из них новых денег в украинский долг инвесторы принесли более 1 млрд долларов. И как только сделка была закрыта, было объявлено об отставке Смолия. В результате, крупнейшие мировые Фонды почувствовали себя идиотами. Ведь для инвесторов тоже нет ничего важнее независимого Национального банка. В результате этой ночью крупнейшие мировые инвесторы, управляющие триллионами долларов, пытались отыграть назад эту сделку. И требуют признать ее недействительной. Получится или нет у них, еще не известно. Но в любом случае это колоссальный скандал. Где-либо Украина кидает инвесторов, помахав им ручкой. Либо Минфин отменяет сделку и сталкивается с беспрецедентной ситуацией, ведь такого вообще не должно происходить нигде и никогда. Это очень похоже на варвара, который приходит на банкет и решает, что тут и туалет.

Что теперь? Теперь ничего хорошего, это точно. В ближайшей перспективе — паника на валютном рынке и уход всех возможных инвесторов, кто еще может уйти. Если кто-то еще не видел сигналов, то вот они. Теперь не заметить их будет невозможно. Но ее сгладить позволят накопленные этим же НБУ резервы.

В среднесрочной перспективе — контроль над НБУ переходит к противнику Нацбанка теперешнему, ведь иначе к чему это политическое давление. С одной стороны, это шанс для Коломойского откатить ситуацию по «Приватбанку». С другой — это доступ к управлению финансами страны людей, которые пропагандируют запуск станка, животворящую инфляцию и девальвацию. Эти же люди, кстати, всегда говорили, что в дефолте нет ничего плохого. Собственно, пример Турции, где Эрдоган забрал независимость у Центробанка, налицо. Лира там улетела в тартарары и упала в 2 раза с ходу. Да и в Украине было уже множество примеров, что происходило, когда включали станок. Было больно. Всегда. Суверенная макроэкономика выглядит именно так.

Так что в долгосрочной перспективе — экономическая катастрофа. Можно назвать это дефолтом.

При этом подрыв доверия произошел абсолютный. Теперь трудно представить, как будет выглядеть сотрудничество с МВФ и другими нашими западными партнерами. Скорее всего, его не будет. Как и хотели 61% украинцев. А это прямой путь к дефолту. Украина, конечно, набралась денег, которых хватит на пару месяцев. А дальше? В условиях оттока капитала? Пока у Нацбанка есть резервы, запас прочности накоплен. Но при усугубляющейся ситуации с коронавирусом и кризисом, этот шаг является самоубийственным. Вопрос, конечно, когда… Когда этот карточный домик рухнет. Но теперь все лица, принимающие решения, поймут, что он точно должен упасть. И это станет просто делом времени. В конце концов, мы будем иметь дело с самосбывающимся прогнозом.

Эмоционально это тяжело. С одной стороны, абсолютна холодная предрешенность будущего. Абсолютно очевидно, что будет теперь. Мы не можем сказать, в какие даты и что случится, но точно понятно, что это будет. А с другой стороны — это больно. Потому что видишь, как торжествуют мерзавцы. Схожие ощущения, возможно, испытывали интеллектуалы в Берлине, когда видели, как толпа сжигала книги. Ведь еще все хорошо, лето, тепло. Но уже понятно, что это будет. И очевидно, что людей, которые сделали хорошую работу, унижают. А мерзавцы торжествуют.

И ты понимаешь, что карма, она, скуко, догонит. Но когда-то потом. А сегодня больно от безнадежности ситуации. От ее безысходности. Больно так, как будто ты опять смотришь «Белый Бим Черное Ухо». И мурашки идут по коже. Больно, как будто видишь, как хулиганы бьют отличника и все отворачивают свои глаза. Больно, как будто унижают женщину. Больно, когда достоинство не в почете. А торжествует мерзость. И глупость. Которая будет очень дорого нам стоить.

И да, хотелось бы сказать, что эта история станет всем уроком. Что Украина поймет, прочувствовав на своей шкуре, что значит популизм. Но трудно в это поверить. Мы идем по пути Латинской Америки. Где каждый раз популисты возвращаются. Уничтожают экономику. И уходят. А потом их выбирают снова", — написал Сергей Фурса на своей странице в Facebook.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», после отставки Смолия курсы доллара и евро резко пошли вверх. Между тем еще накануне финансисты прогнозировали относительную стабильность на валютном рынке.

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