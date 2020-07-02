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Спорт

В ход пошли дубинки: победный для команды украинца финал Кубка Дании завершился скандалом (фото, видео)

14:02 2 июля 2020
Артем Довбик

Экс-форвард «Днепра» и молодежной сборной Украины Артем Довбик (на фото в заголовке) стал обладателем Кубка Дании по футболу в составе «Сеннерйюска».

В решающем поединке команда 23-летнего нападающего на стадионе в Эсбьерге в меньшинстве обыграла «Ольборг» (2:0) и добыла первый в истории клуба трофей. Довбик весь финал провел на скамейке запасных, но, поскольку ранее принял участие в трех матчах турнира, стал полноценным обладателем трофея.

К сожалению, финал датского Кубка, на который соперникам выделили по 725 билетов, завершился скандалом. Фанаты «Ольборга» принебрегли правилами соблюдения социальной дистанции на трибунах, и на 30-й минуте встречу прервали на 15 минут. Сперва к нарушителям подошли представители клуба и попытались поговорить. Однако позже фанатов вывели со стадиона, а к самым ярым полиция применила дубинки.

Более того, полицейские после воспитательной работы усадили группу горе-фанатов как можно ближе друг к другу (дескать, не хотите соблюдать социальную дистанцию — не соблюдайте). По информации ekstrabladet.dk, один из болельщиков «Ольборга», оказавший сопротивление стражам правопорядка, был арестован.

Напомним, что контракт Артема Довбика принадлежит другому датскому клубу «Миддтьюлланду», в составе которого форвард в 2017 году стал чемпионом страны, а за «Сеннерйюск» украинец, которого три года назад признали лучшим молодым футболистом УПЛ, выступает на правах аренды.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Сочи состоялся самый позорный поединок в истории российского футбола.

Фото Ritzau Scanpix

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