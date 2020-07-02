Украина

"Прессинг" Коломойского и сигнал для МВФ: что на Западе пишут об отставке главы НБУ Смолия

Международные финансовые институты с тревогой отреагировали на неожиданную отставку главы Национального банка Украины Якова Смолия. В четверг, 2 июля, Международный валютный фонд (МВФ) призвал Украину обеспечить независимую работу главного банка страны, после того как Смолий указал, что НБУ подвергается «систематическому политическому давлению».

Одним из негативных последствий отставки Смолия сразу стало решение Министерства финансов Украины больше не выставлять на торги так называемые «евробонды».

Кроме того, сообщает Reuters, если президент Украины Владимир Зеленский примет отставку главы НБУ, это поставит под угрозу срыва сделку с МВФ о выделении Киеву 5 миллиардов долларов на поддержку экономики, пострадавшей от пандемии COVID-19. Договор с МВФ был согласован и подписан в июне.

Как уже сообщали «ФАКТЫ», Зеленский решение принял.

В среду, 1 июля, Зеленский поспешил успокоить зарубежных инвесторов, однако отставка Смолия стала для них более важным сигналом, что тут же привело к падению курса гривны по отношению к доллару более, чем на 2%. Украинская национальная валюта рухнула до низшей отметки с апреля.

«За то время, что Смолий руководил НБУ, Украина достигла очевидных успехов в стабилизации цен, показав, что независимый центральный банк является ключевым элементом современной макроэкономической политики», — говорится в заявлении МВФ от 2 июля. «Именно поэтому независимость НБУ — это главное условие поддержки фондом Украины, и оно должно выполняться преемником Смолия», — подчеркивается в заявлении.

Reuters сообщает, что евробонды Украины резко упали в цене после отставки Смолия и заявления Министерства финансов. Это касается как евробондов сентября 2026 года, так и евробондов сентября 2032 года.

Bloomberg сообщает, что Смолий жаловался на оказываемое на него давление на протяжении длительного периода. С одной стороны, это был прессинг, организованный, по всей видимости, Игорем Коломойским, который пытается добиться аннулирования национализации Приватбанка. С другой стороны, давление оказывала команда Зеленского, которая хотела, чтобы НБУ проводил более мягкую политику в плане привлечения иностранных инвесторов и обеспечения подъема экономики.

Западные финансовые эксперты высоко оценивают работу Якова Смолия во главе НБУ. К числу главных его заслуг относят эффективное сдерживание инфляции в очень сложных условиях, стабильность гривны, успех в переговорах с МВФ. Тим Эш, британский аналитик из BlueBay Asset Management LLP в Лондоне заявил Bloomberg: «Смолий проделал выдающуюся работу. Его отставка — это огромная потеря».

Bloomberg напоминает, что в условиях кризиса, вызванного COVID-19, во многих странах мира центральные банки подвергаются давлению со стороны властей. Президент США Дональд Трамп постоянно критикует главу Федерального резерва США Джерома Пауэлла за его монетарную политику. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отправил в отставку председателя Центробанка за «недостаточно агрессивную политику».

Среди возможных преемников Смолия на посту главы НБУ называют Кирилла Шевченко, главу правления «Укргазбанка».

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