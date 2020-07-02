- 13:34 На Николаевщине вспыхнул масштабный пожар на свалке: спасатели второй день борются с огнем
- 13:27 Изнасилование мальчика во Львове: у подозреваемого могли быть сообщники
- 13:06 Лукашенко сделал громкое заявление о победе над коронавирусом
- 12:53 Богатство Джеффа Безоса достигло новой рекордной отметки
- 12:50 Сюрприз для оккупантов: ВСУ на Донбассе усилят Javelin
- 12:46 Глава Антимонопольного комитета передумал уходить в отставку
- 12:34 В сеть попала любопытная переписка «слуг народа» об отставке Смолия
- 12:10 Стало известно, когда дело об убийстве журналиста Павла Шеремета передадут в суд
- 12:09 На пост главы Нацбанка есть несколько кандидатур: кого выберет Зеленский
- 12:09 Наталия Орлянская: «Подружке пришла в голову мысль, по-моему, интересная: «Прикинь — ты умрешь не от рака, а от коронавируса!» (часть 18)
- 12:03 "Прессинг" Коломойского и сигнал для МВФ: что на Западе пишут об отставке главы НБУ Смолия
- 11:49 Почему возникает боль в суставах и как затормозить их поражение? Отвечает ортопед-травматолог
Хотите, чтобы весь мир смотрел на Украину, как на изгоя? — Владислав Рашкован
Отставка главы Национального банка Якова Смолия, проект постановления об увольнении которого в Раду подал президент Владимир Зеленский, не улучшит отношения Украины с Международным валютным фондом. Это признают и в «Слуге народа».
А заместитель исполнительного директора от Украины в МВФ Владислав Рашкован на своей странице в Facebook написал о достижениях Якова Смолия на посту главы НБУ и задал нардепам неудобные вопросы.
«Товарищи депутаты, каких вам… еще реформ не хватает? — пишет Владислав Рашкован. -
1. Хотите печатать деньги? Продуктивную эмиссию хотите? Сколько — 200−300 млрд? А почему так мало? Ведь остановиться реально будет сложно. Кроме того, открою тайну: деньги в экономику попадают не только через кэш, у денег есть много каналов. Один из них — кредитование. А вот прямое финансирование правительства Нацбанком запрещено. Чтобы его реализовать, придется возвращать схемы прокручивания денег через частные или госбанки, как когда-то уже делали для капитализации государственной энергетической компании, да и не только.
2. Хотите более высокой инфляции, чтобы переложить инфляционный налог на плечи наиболее бедных слоев населения? Вы действительно считаете, что именно так наполняется бюджет и так «служат народу»?
3. Хотите более высокой девальвации, чтобы пострадали опять-таки украинские работники, которые получают доход в гривне, но выиграли (как было исторически) «экспортеры» — во многом просто-часто олигархи? Или просто соскучились за украинскими курсовыми качелями?
4. Хотите ухода «ненавистного» иностранного капитала из страны и, как результат, снижения золото-валютных резервов?
5. Доступ к рефинансированию тоже хотите вернуть — так чтобы кредитовать близкие банки под ноль? А они чтобы кредитовали дружественный вам бизнес тоже по очень низким ставкам? Вы действительно думаете, что это все еще возможно?
6. Хотите вернуть национализированный банк в руки прошлых собственников? Или вернуть на рынок обанкроченные банки украинских олигархов? Вы действительно думаете, что это именно то, что нужно сегодняшней банковской системе?
7. Роста кредитования хочется? А что если иностранные банки, наоборот, перестанут кредитовать? Будете заставлять кредитовать государственные банки, уничтожив их наблюдательные советы и назначив туда новых менеджеров? Так проходили уже это в прошлом. Как говорил один уважаемый человек: в балансах госбанков можно увидеть лица и хвосты всех предыдущих правительств. До сих пор разбираем завалы: с 2008 по 2014 годы госбанки выдали украинских олигархам 10 млрд долл. кредитов — 100% невозврат, а потом за счет тех же украинских налогоплательщиков капитализировали эти банки на те же 10 млрд долл.
8. Хотите, чтобы международные партнеры ушли из Украины, и весь мир смотрел на Украину, как на изгоя во время мирового кризиса?
А теперь пару слов о НБУ:
1. Наиболее прозрачный банк в мире в 2019 году — Central Banking Awards.
2. Глава НБУ — лучший Центральный банкир в Центральной и Восточной Европе в 2019 году (GlobalMarkets).
3. Инфляция 1.7% - НБУ реализует свою цель по стабильности цен в стране.
4. Учетная ставка НБУ 6% - самая низкая в истории независимой Украины. И учетная ставка — реально действующий инструмент монетарной политики. В 2020 году НБУ снизил ставку больше всех других центральных банков в мире.
5. Международные резервы НБУ = 28.5 млрд долл и растут, несмотря на кризис.
6. Курс гривни, хотя и плавающий, но стабильный, несмотря на мировой кризис.
7. В банковской системе адекватная ликвидность — несмотря на кризис никаких набегов на банки не было в 2020 году — НБУ с помощью своей коммуникации смог снять страхи населения. Депозиты населения в гривне в действующих банках в 2 раза больше, чем в 2015 году.
8. Ноль неплатежеспособных банков в системе. Банки адекватно капитализированы и постоянно проходят стресс-тесты.
9. Общество знает реальных собственников всех 100% украинских банков.
10. Банковская система прибыльная 3 года подряд. Прибыльные не только частные банки, но и государственные. Государственный «Приватбанк» несколько дней назад перечислил 24,5 млрд дивидендов за 2019 год (в 2018 году было 11,5 млрд грн дивидендов).
11. НБУ реализовал множество инициатив для развития безналичных платежей в стране — как результат на сегодня более 50% карточных операций — безналичные расчеты между контрагентами. Это также делает бизнес цивилизованным и снижает теневую экономику.
12. С 1 июля НБУ стал регулятором небанковских учреждений, полностью подготовив новую нормативную базу для регулирования нескольких сложных отраслей.
13. Глава НБУ — один из подписантов под меморандумом программы сотрудничества с МВФ на 5 млрд долларов, по которому Минфин недавно получил 2,1 млрд долл для финансирования бюджетного дефицита. Программы, под которую также подвязаны новый кредит Мирового банка и программа макрофинансовой помощи ЕС", — написал Владислав Рашкован на своей странице в Facebook.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что глава НБУ Яков Смолий подал в отставку из-за ситематического политического давления.
21
Читайте также: «Отставка главы НБУ — прямой шаг к дефолту, это самоубийство», — Сергей Фурса
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать.