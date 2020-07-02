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Хотите, чтобы весь мир смотрел на Украину, как на изгоя? — Владислав Рашкован

Отставка главы Национального банка Якова Смолия, проект постановления об увольнении которого в Раду подал президент Владимир Зеленский, не улучшит отношения Украины с Международным валютным фондом. Это признают и в «Слуге народа». А заместитель исполнительного директора от Украины в МВФ Владислав Рашкован на своей странице в Facebook написал о достижениях Якова Смолия на посту главы НБУ и задал нардепам неудобные вопросы.

«Товарищи депутаты, каких вам… еще реформ не хватает? — пишет Владислав Рашкован. -

1. Хотите печатать деньги? Продуктивную эмиссию хотите? Сколько — 200−300 млрд? А почему так мало? Ведь остановиться реально будет сложно. Кроме того, открою тайну: деньги в экономику попадают не только через кэш, у денег есть много каналов. Один из них — кредитование. А вот прямое финансирование правительства Нацбанком запрещено. Чтобы его реализовать, придется возвращать схемы прокручивания денег через частные или госбанки, как когда-то уже делали для капитализации государственной энергетической компании, да и не только.

2. Хотите более высокой инфляции, чтобы переложить инфляционный налог на плечи наиболее бедных слоев населения? Вы действительно считаете, что именно так наполняется бюджет и так «служат народу»?

3. Хотите более высокой девальвации, чтобы пострадали опять-таки украинские работники, которые получают доход в гривне, но выиграли (как было исторически) «экспортеры» — во многом просто-часто олигархи? Или просто соскучились за украинскими курсовыми качелями?

4. Хотите ухода «ненавистного» иностранного капитала из страны и, как результат, снижения золото-валютных резервов?

5. Доступ к рефинансированию тоже хотите вернуть — так чтобы кредитовать близкие банки под ноль? А они чтобы кредитовали дружественный вам бизнес тоже по очень низким ставкам? Вы действительно думаете, что это все еще возможно?

6. Хотите вернуть национализированный банк в руки прошлых собственников? Или вернуть на рынок обанкроченные банки украинских олигархов? Вы действительно думаете, что это именно то, что нужно сегодняшней банковской системе?

7. Роста кредитования хочется? А что если иностранные банки, наоборот, перестанут кредитовать? Будете заставлять кредитовать государственные банки, уничтожив их наблюдательные советы и назначив туда новых менеджеров? Так проходили уже это в прошлом. Как говорил один уважаемый человек: в балансах госбанков можно увидеть лица и хвосты всех предыдущих правительств. До сих пор разбираем завалы: с 2008 по 2014 годы госбанки выдали украинских олигархам 10 млрд долл. кредитов — 100% невозврат, а потом за счет тех же украинских налогоплательщиков капитализировали эти банки на те же 10 млрд долл.

8. Хотите, чтобы международные партнеры ушли из Украины, и весь мир смотрел на Украину, как на изгоя во время мирового кризиса?

А теперь пару слов о НБУ:

1. Наиболее прозрачный банк в мире в 2019 году — Central Banking Awards.

2. Глава НБУ — лучший Центральный банкир в Центральной и Восточной Европе в 2019 году (GlobalMarkets).

3. Инфляция 1.7% - НБУ реализует свою цель по стабильности цен в стране.

4. Учетная ставка НБУ 6% - самая низкая в истории независимой Украины. И учетная ставка — реально действующий инструмент монетарной политики. В 2020 году НБУ снизил ставку больше всех других центральных банков в мире.

5. Международные резервы НБУ = 28.5 млрд долл и растут, несмотря на кризис.

6. Курс гривни, хотя и плавающий, но стабильный, несмотря на мировой кризис.

7. В банковской системе адекватная ликвидность — несмотря на кризис никаких набегов на банки не было в 2020 году — НБУ с помощью своей коммуникации смог снять страхи населения. Депозиты населения в гривне в действующих банках в 2 раза больше, чем в 2015 году.

8. Ноль неплатежеспособных банков в системе. Банки адекватно капитализированы и постоянно проходят стресс-тесты.

9. Общество знает реальных собственников всех 100% украинских банков.

10. Банковская система прибыльная 3 года подряд. Прибыльные не только частные банки, но и государственные. Государственный «Приватбанк» несколько дней назад перечислил 24,5 млрд дивидендов за 2019 год (в 2018 году было 11,5 млрд грн дивидендов).

11. НБУ реализовал множество инициатив для развития безналичных платежей в стране — как результат на сегодня более 50% карточных операций — безналичные расчеты между контрагентами. Это также делает бизнес цивилизованным и снижает теневую экономику.

12. С 1 июля НБУ стал регулятором небанковских учреждений, полностью подготовив новую нормативную базу для регулирования нескольких сложных отраслей.

13. Глава НБУ — один из подписантов под меморандумом программы сотрудничества с МВФ на 5 млрд долларов, по которому Минфин недавно получил 2,1 млрд долл для финансирования бюджетного дефицита. Программы, под которую также подвязаны новый кредит Мирового банка и программа макрофинансовой помощи ЕС", — написал Владислав Рашкован на своей странице в Facebook.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что глава НБУ Яков Смолий подал в отставку из-за ситематического политического давления.

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