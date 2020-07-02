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Зеленский выполнил свое обещание

13:36 2 июля 2020
Зеленский

После известия об отставке главы НБУ Смолия экс-советник министра образования Иванна Коберник на своей странице в Facebook напомнила, что этому предшествовало:

«Для протокола хроник пикирующего бомбардировщика:

20.05.2020

«Технически мы дожмем банковскую систему Украины, несмотря на то, что она у нас очень независимая, мы их дожмем, и банки будут не столь осторожными, выдавая кредиты нашему населению. Потому что сейчас кризис не в Украине, а кризис в мире.. Мы должны думать о нашей стране и наших граждан», — сказал Зеленский во время пресс-конференции по случаю годовщины своего правления в Киеве.

Через месяц после этого заявления, 1.07.2020 глава НБУ уходит с должности с формулировкой «из-за систематического политического давления».

Читайте также: «Отставка главы НБУ — прямой шаг к дефолту, это самоубийство», — Сергей Фурса

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