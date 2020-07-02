Необоснованная ревность и судьбоносная встреча: любовный гороскоп на июль

Гороскоп

Хаял Алекперов — дважды победитель «Битвы экстрасенсов», постоянный эксперт проекта «Следствие ведут экстрасенсы» (СТБ) — рассказал «ФАКТАМ» о том, что будет происходить в июле на «любовном фронте». Ранее «ФАКТЫ» публиковали гороскоп на неделю (29 июня — 5 июля) для всех знаков зодиака. — Для многих представителей знаков зодиака именно июль окажется судьбоносным месяцем, — сказал Хаял. — Поэтому чаще присматривайтесь к своему окружению. Возможно, ваша вторая половинка уже рядом.

Овны

Июль для Овнов — прекрасное время, чтобы наладить свою личную жизнь. Многим одиноким представителям знака звезды сулят судьбоносные знакомства. Для тех же, кто нашел свою половинку, этот месяц — возможность стать еще ближе к партнеру. Достичь взаимопонимания в спорных вопросах сейчас не составит труда.

Тельцы

Расположение небесных тел может подтолкнуть Тельцов к чрезмерной подозрительности. В связи с этим семейные представители знака то и дело могут устраивать своей половинке сцены ревности без веских на то причин. Совет звезд: быть сдержаннее, чтобы избежать ссор, не стоит идти на поводу у своей фантазии.

Близнецы

Начало июля для Близнецов — благоприятный период, чтобы уладить давние ссоры и разногласия с любимым человеком. Сейчас вы легко придете к общему знаменателю. Одиноким же сердцам стоит быть осторожнее с новыми знакомствами — есть большая вероятность разочарований.

Раки

В этот период представители знака окажутся в центре внимания противоположного пола. И если свободным сердцам это сулит череду романтических свиданий, то семейным Ракам стоит быть осторожнее. Комплименты окружающих могут стать поводом для серьезной ссоры с партнером.

Львы

В середине лета многие семейные Львы могут приуныть из-за того, что в их отношениях с партнером угасли страсти. Но прежде чем атаковать любимого человека укорами, звезды советуют взять инициативу в свои руки. Всего несколько романтических сюрпризов для вашей половинки — и любовь заиграет новыми красками.

Девы

В этом месяце Девы будут склонны к чрезмерной требовательности. В связи с этим окружающим, а особенно любимому человеку, придется очень постараться, чтобы соответствовать вашим ожиданиям. Чтобы избежать затяжных ссор с партнером, звезды советуют Девам быть менее категоричными.

Весы

Расположение небесных тел в июле сулит одиноким Весам кардинальные перемены. Вполне вероятно, что новое знакомство перерастет в бурный роман. Главное при этом — быть открытее в общении с новой пассией.

Скорпионы

Звезды советуют Скорпионам быть во всеоружии. Старайтесь выглядеть на все сто, куда бы вы ни собирались — в соседний парк на прогулку или на деловую встречу. Судьбоносное знакомство не за горами.

Стрельцы

Начало июля для Стрельцов — не лучшее время, чтобы обсудить с любимым человеком спорные вопросы. Есть большая вероятность, что любой ваш аргумент партнер будет воспринимать как несправедливую критику. А уладить начатые конфликты будет вовсе не так легко, как вы рассчитывали. Так что лучше подождать конца месяца.

Козероги

В этот период многие Козероги убедятся, что на любимого человека действительно можно положиться. Скорее всего, именно помощь партнера в трудной ситуации станет для вас спасательным кругом.

Водолеи

В июле звезды сулят Водолеям приятные сюрпризы в личной жизни. Вполне вероятно, что семейных представителей знака партнер порадует приятным подарком. Одиноким же Водолеям романтические свидания обещает конец июля.

Рыбы

Расположение небесных тел сулит Рыбам удачу в личной жизни. У одиноких сердец в этом месяце есть все шансы расстаться с надоевшим холостяцким статусом. Семейные же представители знака могут вывести свои отношения с половинкой на качественно новый уровень. Главное — сделать первый шаг.

Эксклюзивный гороскоп «ФАКТОВ» на каждый день для всех знаков зодиака читайте здесь.

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