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Били людей током: появились новые детали о пытках в полиции Кагарлыка (фото, видео)
Кроме полицейских Кагарлыка Николая Кузива и Сергея Сулимы, изнасиловавших и избивших в своем служебном кабинете Нелю Погребицкую, еще два сотрудника Кагарлыкского отделения полиции применяли пытки к задержанным и свидетелям.
По информации ГБР, оперуполномоченный Кагарлыкского отделения подозревается в истязании, совершенном по предварительному сговору группой лиц.
Следствием установлено, что во время страшной ночи, когда полицейские издевались над Нелей Погребицкой, этот полицейский по указанию своего руководителя удерживал руки потерпевшей в то время, как на женщину надевали противогаз, и периодически зажимал дыхательную трубку.
В ходе следствия также установлено, что в начале января 2020 года сотрудники Кагарлыкского отделения полиции, которых подозревают в пытках и изнасиловании, издевались над двумя задержанными, стараясь выбить у них признание в совершении краж.
Правоохранители били задержанных, перевозили их в багажном отделении автомобиля на окраину города, пропускали через них электрический ток. Кроме того, задержанных приковали наручниками к батарее в коридоре, где они находились до следующего дня.
В мае 2020 года с целью получения признательных показаний подозреваемый начальник одного из секторов отделения полиции в Кагарлыке избил еще одного гражданина. В результате чего пострадавший получил телесные повреждения средней степени тяжести.
По данным фактам следователи ГБР сообщили о подозрении еще двум сотрудникам Кагарлыкского отделения полиции, кроме Кузива и Сулимы, которые находятся в СИЗО.
Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.
В случае доказательства вины, подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.
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