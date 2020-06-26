Врачи не хотели осматривать: жертва изнасилования в Кагарлыке рассказала новые шокирующие детали

Общество и люди

Неля Погребицкая, которая пострадала от полицейских-насильников в Кагарлыке, не могла сразу после страшной ночи, проведенной в отделении полиции, получить медицинскую помощь.

Врачи в Кагарлыке не захотели иметь проблем с полицией. Некоторые из них мотивировали тем, что у женщины нет паспорта (его забрали полицейские во время допроса и не вернули).

После того, как женщина обратилась в Обухов, сотрудники ГБР начали расследовать преступление полицейских. О том, что происходило в отделении полиции и как потом ей пришлось искать защиту, Неля рассказала «Украинской правде».

Семья живет бедно в небольшом доме в селе Пруды вблизи Кагарлыка. Занимаются огородом и подсобным хозяйством.

26-летняя женщина очень боится, что полицейские, которые над ней издевались, снова обидят ее или кого-то из родных. Ведь Николай Кузив угрожал Неле, что выйдет и тогда ей не сдобровать.

Только через месяц Неле пообещали предоставить охрану.

Напомним, за несколько дней до изнасилования бывшие полицейские угрожали малолетней сестре Нели Алле. По словам адвоката потерпевшей Елены Сотник, фактически полицейские девочку похитили и совершали следственные действия без каких-либо на то оснований.

Мама девочки написала заявление в полицию, но на него не отреагировали. После этого полицейские поиздевались над старшей сестрой.

24 мая правоохранители Кагарлыка Николай Кузив и Сергей Сулима в своем служебном кабинете избили и несколько раз изнасиловали Нелю Погребицкую, которую допрашивали в качестве свидетеля. Суд оставил их на два месяца под стражей без права внесения залога.

Позже суд изменил квалификацию в деле об изнасиловании в Кагарлыке — вместо превышения власти, насильников обвиняют в пытках.

Фото: «Украинская правда»

133

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter