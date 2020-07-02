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В Киеве задержали мужчину, устроившего кровавую резню возле кафе под Житомиром (фото, видео)
В четверг, 2 июля, в одном из микрорайонов Киева полицейские задержали 40-летнего жителя Иршанска. Мужчина находился в розыске после конфликта, в котором ранения получили 9 человек, один умер.
В ходе розыскных мероприятий полицейские нашли автомобиль мужчины и провели ряд неотложных обысков, сообщили в Житомирском областном главке полиции.
После поножовщины на Житомирщине, мужчина сначала несколько дней скрывался в одном из дачных массивов Хорошевского района, а затем ночью попутным транспортом добрался до Киева.
Задержанному объявлено о подозрении. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу на 60 суток без права внесения залога.
За содеянное мужчина может получить 15 лет тюремного заключения или пожизненное лишение свободы. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за нанесение тяжких телесных повреждений и вымогательство.
Напомним, 21 июня в Иршанске Хорошевского района Житомирщины конфликт между отдыхающими кафе закончился схваткой, в результате которой 9 человек получили ножевые ранения. Один из пострадавших, 28-летний местный житель, умер. Подозреваемый в нанесении травм с места происшествия скрылся.
Подробно об этом в материале «ФАКТОВ»: «Резня возле кафе под Житомиром: подозреваемый в убийстве участника АТО оказался родственником местного головы».
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