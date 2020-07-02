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Происшествия

В Киеве задержали мужчину, устроившего кровавую резню возле кафе под Житомиром (фото, видео)

14:58 2 июля 2020
полиция

В четверг, 2 июля, в одном из микрорайонов Киева полицейские задержали 40-летнего жителя Иршанска. Мужчина находился в розыске после конфликта, в котором ранения получили 9 человек, один умер.

В ходе розыскных мероприятий полицейские нашли автомобиль мужчины и провели ряд неотложных обысков, сообщили в Житомирском областном главке полиции.

После поножовщины на Житомирщине, мужчина сначала несколько дней скрывался в одном из дачных массивов Хорошевского района, а затем ночью попутным транспортом добрался до Киева.

Задержанному объявлено о подозрении. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу на 60 суток без права внесения залога.

За содеянное мужчина может получить 15 лет тюремного заключения или пожизненное лишение свободы. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за нанесение тяжких телесных повреждений и вымогательство.

Напомним, 21 июня в Иршанске Хорошевского района Житомирщины конфликт между отдыхающими кафе закончился схваткой, в результате которой 9 человек получили ножевые ранения. Один из пострадавших, 28-летний местный житель, умер. Подозреваемый в нанесении травм с места происшествия скрылся.

Подробно об этом в материале «ФАКТОВ»: «Резня возле кафе под Житомиром: подозреваемый в убийстве участника АТО оказался родственником местного головы».

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