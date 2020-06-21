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Посетитель кафе устроил поножовщину под Житомиром: один человек погиб, еще 8 – ранены (фото)
На Житомирщине в ночь на 21 июня конфликт между отдыхающими в кафе мужчинами закончился поножовщиной. Один из потерпевших скончался в больнице. Напомним, в начале июня в Фастове (Киевская область) пьяный мужчина устроил резню, в результате которой погибли три человека.
Как сообщили в полиции, виновником ЧП, которое произошло в поселке Иршанск Хорошевского района, является 40-летний местный житель. Он ранил 9 человек (включая девушку), после чего сбежал с места происшествия на автомобиле.
В настоящее время на территории области введен План «Перехват», полиция опубликовала фото подозреваемого и просит о максимальном содействии в его задержании.
Ранее фигурант уже привлекался к уголовной ответственности за нанесение тяжких телесных повреждений и вымогательство.
Уголовное производство начато по фактам умышленного убийства (часть 1 статьи 115 Уголовного кодекса) и хулиганства с применением холодного оружия (часть 4 статьи 296) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, в Киеве прокуратура сообщила гражданину Германии Тобиасу Ш. о подозрении в убийстве украинки. Он 15 июня выпрыгнул с балкона в Киеве, а перед этим, по оперативным данным, зарезал женщину и устроил пожар в квартире по улице Михайловской.
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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?