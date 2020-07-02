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Массовое отравление на базе отдыха в Кирилловке: среди госпитализированных есть дети
Среди отдыхающих в Кирилловке на базе «Днепровские зори», которые почувствовали себя плохо после приема пищи, есть дети.
Как сообщает «Информатор», на базу приехала команда днепровского спортивного клуба по дзюдо «СПАРТА». Вечером ребята стали жаловаться на плохое самочувствие и часть из них госпитализировали.
По словам президента клуба Данила Миро, у спортсменов через несколько часов после ужина резко подскочила температура — до 39 градусов. Начались тошнота, рвота и расстройство. Медики оказывали помощь на месте, но девятерых парней таки пришлось увезти — их госпитализировали в Акимовскую центральную районную больницу. Остальных дзюдоистов, которые остались на базе, вскоре вернут в Днепр.
Тем временем «Укринформ», ссылаясь на информацию от главы сельсовета Ивана Малеева, сообщает о госпитализации 14 человек — 9 детей и пятерых взрослых.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Донецкой области трое сельских детей в возрасте от шести до девяти лет попали в больницу, выпив неизвестную жидкость. Двое из них попали в реанимацию.315
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