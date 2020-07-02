26.88 / 27.22 29.99 / 30.59
Киев: +29
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Массовое отравление на базе отдыха в Кирилловке: среди госпитализированных есть дети

15:08 2 июля 2020
Скорая помощь

Среди отдыхающих в Кирилловке на базе «Днепровские зори», которые почувствовали себя плохо после приема пищи, есть дети.

Как сообщает «Информатор», на базу приехала команда днепровского спортивного клуба по дзюдо «СПАРТА». Вечером ребята стали жаловаться на плохое самочувствие и часть из них госпитализировали.

По словам президента клуба Данила Миро, у спортсменов через несколько часов после ужина резко подскочила температура — до 39 градусов. Начались тошнота, рвота и расстройство. Медики оказывали помощь на месте, но девятерых парней таки пришлось увезти — их госпитализировали в Акимовскую центральную районную больницу. Остальных дзюдоистов, которые остались на базе, вскоре вернут в Днепр.

Тем временем «Укринформ», ссылаясь на информацию от главы сельсовета Ивана Малеева, сообщает о госпитализации 14 человек — 9 детей и пятерых взрослых.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Донецкой области трое сельских детей в возрасте от шести до девяти лет попали в больницу, выпив неизвестную жидкость. Двое из них попали в реанимацию.

315

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Море

В Затоке к берегу прибило десятки дохлых уток (фото, видео)

Военные медики

Украина в ОБСЕ озвучила цифры потерь ВСУ за годы войны на Донбассе

сотрудники НАБУ

НАБУ проводит в Одессе серию обысков по делу высших городских чиновников (фото)

Скорая помощь

Массовое отравление на базе отдыха в Кирилловке: среди госпитализированных есть дети

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер