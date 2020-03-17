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На Донбассе медики спасли детей, которые отравились неизвестной жидкостью на детской площадке (фото)
На Донетчине трое сельских детей в возрасте от шести до девяти лет попали в больницу, выпив неизвестную жидкость. Об этом полиции г. Покровска сообщили медики. Врачи больницы, куда мальчики попали с острым отравлением, сообщали, что точно не смогли установить, какую именно жидкость выпили дети. В бутылке без этикетки ничего не осталось. Но симптомы свидетельствуют об отравлении алкоголем.
«Скорую» вызвал прохожий, заметивший, что ребятам, игравшим на улице, стало плохо. Двоих братьев — шести и девяти лет — поместили в реанимацию. Их состояние было крайне тяжелым, а их восьмилетний приятель, который, по его словам, выпил меньше, после обследования был отправлен домой.
— Мы пообщались с матерью братьев, призвали ее уделять детям больше внимания и не оставлять их без присмотра, — отметила инспектор сектора ювенальной превенции Добропольского отделения полиции Юлия Мурашко.
По информации полицейских Покровска, бутылку дети нашли на детской площадке в ста метрах от своих домов.
На сегодня все дети уже дома. Родителей, которые оставили мальчиков без присмотра, будут привлечены к уголовной ответственности за злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком. Одна из семей ранее состояла на учете в службе по делам детей — как находящаяся в сложных жизненных обстоятельствах.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что во Львове четверо детей отравились угарным газом. Также массовое отравление днях случилось под Винницей. Там в больницу попали 11 детей.
Фото Покровского отдела полиции Донецкой области
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