На базе отдыха в Кирилловке произошло массовое отравление туристов: первые детали происшествия

Происшествия

В курортной Кирилловке, где недавно на пляже задержали мужчину с гранатой, на одной из баз отдыха у отдыхающих заподозрили отправление.

Как сообщают в местном сельсовете, на повышенную температуру, понос и рвоту жаловались отдыхающие на базе «Днепровские зори». Отмечается, что туристам стало плохо вечером в среду, 1 июля, после приема пищи.

«Бригады скорой помощи вывозят отдыхающих с плохим состоянием здоровья в инфекционное отделение Якимивцкой ЦРБ», — отмечают в сельсовете Кирилловки и добавляют, что пострадавшие связывают свое плохое состояние с приемом пищи или купанием в бассейне.

Тем не менее, медики, согласно приказу Минздрава, проверяют людей с повышенной температурой на коронавирус, а на самой базе работают сотрудники полиции и соответствующих госслужб. Выводы будут сделаны после лабораторного исследования биоматериала пострадавших и пищеблока базы отдыха.

В сельсовете подчеркивают, что в Кирилловке с начала пандемии не было зафиксировано ни одного случая COVID-19, на территории общины нет никого, кто бы находился на самоизоляции.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Кирилловке при въезде на популярную пляжную зону — Федотову косу — поставили шлагбаум. У желающих отдохнуть на диком пляже взимают по 200 гривен с машины.

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