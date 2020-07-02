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Бедных стало больше: стало известно, как карантин отразился на благосостоянии украинцев
За период карантина в Украине выросла доля населения, относящая себя к бедным. Это показали сравнительные опросы общественного мнения, проведенные в апреле и мае 2020 года. Ранее о таком сценарии предупреждала ООН: по оценкам организации, бедность в Украине может возрасти до 50%.
Проводил исследование Киевский международный институт социологии. Если в апреле, по прошествии первого месяца карантина, каждый пятый опрошенный еще покупал дорогие вещи, то уже месяц спустя эта категория сократилась вдвое. Последний опрос 24 мая — 4 июня показал, что лишь 1,7% респондентов могут позволить покупать все, что хочется. При этом доходы лишь 9,8% украинцев позволяют им покупать телевизор или холодильник, не влезая в долги.
С 30% до 36% выросла категория тех, кто может заплатить за еду и одежду, но уже не может совершать дорогие покупки. Немного больше стало и тех, для кого даже покупка одежды превращается в финансовую проблему (36,8% вместо 33,8% месяцем ранее).
При этом уровень абсолютной бедности — когда денег не хватает даже на еду — практически не изменился. Социологи зафиксировали небольшой рост, но он не вышел за рамки статистической погрешности (11,5% и 12,1% соответственно).
Опросы проходили в период 17−25 апреля 2020 и с 24 мая по 4 июня 2020. На первом этапе проведено 6024 интервью, во второй раз — 4000 опросов. В основе исследования — случайная выборка мобильных телефонных номеров. Статистическая погрешность не превышает 1,7%.
Напомним, детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) составил прогнозную модель и не исключает, что по итогам пандемии COVID-19, введенного карантина и экономического спада за чертой бедности в Украине могут оказаться более шести миллионов человек.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»65
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