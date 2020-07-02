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Не простояла и суток: в киевском метро таинственным образом разбилась скульптура в защиту экологии (фото)
В Киеве на станции метро «Днепр» установили необычную скульптуру — полутораметровую фигуру медузы, выполненную из пластиковых пакетов. Авторы скульптуры уверяют, что замыслы были самые благие. «Медуза LDPE» должна была напоминать киевлянам о том вреде, который причиняет пластик, попадая в водоемы планеты и в реку Днепр в частности.
Скульптура должна была оставаться на станции до конца лета, но не простояла и суток. 2 июля фотокорреспонденты AP News обнаружили пластиковую медузу сломанной и лежащей на лестничном пролете на станции.
Кто мог повредить скульптуру, пока непонятно. Как сообщили в Киевском метрополитене, пассажиры не могли подойти к медузе — работа стояла за стеклом в отдаленном уголке станции, под монументом женщины с голубями.
Скульптура медузы является творением группы ZiguraArt (Никита и Егор Зигура). Аббревиатура LDPE в названии — это официальное обозначение полиэтилена, из которого изготовляют в том числе и пакеты.
В метро объяснили, что выбирая место для установки скульптуры, остановились на станции «Днепр», чтобы о проблеме пластикового загрязнения задумались не только пассажиры подземки, но и люди, отдыхающие на набережной.
Киевляне к пластиковому чуду на станции метро отнеслись неоднозначно. Некоторые раскритиковали место установки, многим не понравилась сама идея памятника из вторсырья.
Напомним, ранее экологи выяснили, что большая часть воды на планете уже содержит микрочастицы пластика. Эти частицы могут попадать в организм человека, но их влияние пока не изучено.
Фото kyivmetro/Facebook, egorzigura. art82
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