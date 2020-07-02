Деньги

Отставка Смолия: глава Минфина спрогнозировал, что будет с курсом доллара

Заявление главы НБУ Якова Смолия об отставке, по мнению министра финансов Сергея Марченко, не изменит ситуацию на валютном рынке, передает УНН.

«Я считаю, что нет никаких оснований волноваться за курс валют в связи с отставкой чиновника. Мы, возможно, можем видеть сегодня какую-то турбулентность на рынке», — заявил Марченко и добавил, что будут приняты «соответствующие решения» и, возможно, «в ближайшее время все успокоится».

«Нет никаких оснований считать, что это изменит каким-то образом ситуацию на валютном рынке», — заявил министр.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», после обнародования информации о том, что Яков Смолий подал в отставку из-за политического давления, курс гривни 2 июля несколько «просел».

Также сообщалось, что 2 июля в парламенте был зарегистрирован проект постановления авторства президента Владимира Зеленского об отставке руководителя НБУ Смолия.



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