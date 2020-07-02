- 17:21 Валерий Запорожан: все факты об известном ученом, изобретателе и враче
- 16:48 Отставка Смолия: глава Минфина спрогнозировал, что будет с курсом доллара
- 16:46 В Раде поддержали отставку Смолия
- 16:33 Подложили свинью Лаврову: хакеры взломали Twitter-аккаунт МИД России
- 16:32 Заболевший Назарбаев победил коронавирус
- 16:19 Тонущую трехлетнюю девочку бросили одну в море: стали известны подробности трагедии в Железном Порту
- 16:17 Команда Шевченко узнала города, где примет в Лиге наций Швейцарию, Германию и Испанию
- 16:10 Не простояла и суток: в киевском метро таинственным образом разбилась скульптура в защиту экологии
- 15:57 На украинский телеканал придут с проверкой из-за путинского "парада победы"
- 15:56 Юрий Терентьев не заинтересован в эффективной работе АМКУ, — СМИ
- 15:51 Лукашенко «зарубил» своих главных конкурентов: что происходит в Беларуси перед выборами
- 15:44 Вдова актера Виктора Проскурина жалуется, что не может достойно похоронить мужа
Отставка Смолия: глава Минфина спрогнозировал, что будет с курсом доллара
Заявление главы НБУ Якова Смолия об отставке, по мнению министра финансов Сергея Марченко, не изменит ситуацию на валютном рынке, передает УНН.
«Я считаю, что нет никаких оснований волноваться за курс валют в связи с отставкой чиновника. Мы, возможно, можем видеть сегодня какую-то турбулентность на рынке», — заявил Марченко и добавил, что будут приняты «соответствующие решения» и, возможно, «в ближайшее время все успокоится».
«Нет никаких оснований считать, что это изменит каким-то образом ситуацию на валютном рынке», — заявил министр.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», после обнародования информации о том, что Яков Смолий подал в отставку из-за политического давления, курс гривни 2 июля несколько «просел».
Также сообщалось, что 2 июля в парламенте был зарегистрирован проект постановления авторства президента Владимира Зеленского об отставке руководителя НБУ Смолия.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Тонущую трехлетнюю девочку бросили одну в море: стали известны подробности трагедии в Железном Порту
— Не знаете, где в этом году можно недорого отдохнуть? — Знаю. На диване...