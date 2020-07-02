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Зеленский принял решение по отставке Смолия
После того, как Яков Смолий подал заявление об отставке в связи с политическим давлением, в Верховной Раде зарегистрирован проект постановления об увольнении главы НБУ.
Инициатор постановления — президент Украины Владимир Зеленский. Проект документа подан на рассмотрение руководству.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в МФВ заявили, что независимый Нацбанк Украины находится в центре программ, поддерживаемых Международным валютным фондом, и что его независимость должна быть сохранена преемником руководителя НБУ.23
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— Петя, ты двери закрыл? — Да. — На ключ? — Ну да, на ключ. — На два оборота? — На два... — Так, мужики, Пете больше не наливать! Мы же в палатке...