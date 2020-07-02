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Украина

Зеленский принял решение по отставке Смолия

11:08 2 июля 2020
Зеленский

После того, как Яков Смолий подал заявление об отставке в связи с политическим давлением, в Верховной Раде зарегистрирован проект постановления об увольнении главы НБУ.

Инициатор постановления — президент Украины Владимир Зеленский. Проект документа подан на рассмотрение руководству.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в МФВ заявили, что независимый Нацбанк Украины находится в центре программ, поддерживаемых Международным валютным фондом, и что его независимость должна быть сохранена преемником руководителя НБУ.

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