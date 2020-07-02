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Доллар и евро подорожали: сколько стоит валюта в банках и обменниках 2 июля
Заявление главы Нацбанка Якова Смолия об отставке отразилось на позициях украинской валюты. Если 1 июня украинская валюта немного укрепилась, то 2 июля евро и доллар поднялись по отношению к гривне.
Национальный банк Украины на 2 июля установил такие курсы валют:
100 долларов США — 2677 грн (26,77 за доллар, +11 коп.)
100 евро — 2999 грн (29,99 за евро, +13 коп.)
В банках доллар покупают-продают по курсу 26,7 — 27,150 гривен за доллар.
Минфин опубликовал курсы покупки — продажи валют на черном рынке.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, как эксперты отреагировали на заявление об отставке главы НБУ, а также, кто может заменить его на этом посту.
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