Украина

Валерий Запорожан: все факты об известном ученом, изобретателе и враче

Валерий Николаевич Запорожан — человек-эпоха, академик НАМН Украины, основатель и президент Украинской ассоциации эндоскопической малоинвазивной и лазерной хирургии, вице-президент Всемирной ассоциации врачей-эндоскопистов. Президент Ассоциации акушеров-гинекологов Украины. Один из самых успешных ученых и ректоров в Украине.

Начало трудовой деятельности

Валерий Николаевич — одессит и почетный гражданин Одессы. Родился 2 марта 1947 года. Одесский национальный медицинский университет — его альма-матер. Окончив обучение, работал ассистентом, доцентом, профессором, заведующим кафедрой акушерства и гинекологии.

В 1978 году возглавил первый в Украине центр по лечению предопухолевых состояний в гинекологии.

В 1990 году создал и возглавил первый в Украине Центр эндоскопической и лазерной хирургии.

Основал по стране Центры семейного здоровья, эндоскопической и лазерной хирургии.

С 1994-го по 2018-й был ректором Одесского национального медицинского университета. Под его руководством ОНМедУ стал одним из ведущих медицинских вузов Украины.

В 2019 году Валерия Запорожана избрали главой Ученого совета ОНМедУ.

Начиная с 2011 года, избирался членом-корреспондентом, академиком, членом Президиума и вице-президентом Национальной академии медицинских наук Украины.

История развития ОНМедУ

Университет одним из первых в Украине вошел в состав Международной и Европейской ассоциаций университетов.

Ректор Валерий Запорожан стал инициатором создания первой в стране университетской клиники: он добился возврата клинической базы, отобранной у ОНМедУ в советские времена. Кроме того, в университете создан научный парк, 27 региональных лечебно-диагностических центров, инновационный центр практической подготовки врача с использованием симуляционных технологий: студенты отрабатывают практические навыки на роботизированных симуляторах, которые максимально точно имитируют тело пациента. Симуляционный центр ОНМедУ стал первым и остается одним из наиболее современных и оснащенных в Украине.

По инициативе Валерия Запорожана университет первым в Украине внедрил преподавание на английском языке, чем привлек студентов из 53 стран мира, а также укрепил свой статус неотъемлемой части международной экосистемы медицинского образования.

Ученые и преподаватели университета участвуют в программах и проектах вместе с коллегами из Бельгии, Нидерландов, США, Германии, Польши, Австрии, Великобритании. За последние годы заключено свыше 46 соглашений о сотрудничестве с ведущими научными и лечебными центрами.

Лекции и мастер-классы студентам ОНМедУ проводят Почетные доктора университета — ученые с мировым именем, в числе которых были и Нобелевские лауреаты, например, автор первой в мире пересадки сердца от человека человеку Кристиан Барнард.

Осенью 2020 года Одесский медуниверситет отметит 120-летие со дня основания.

Научные достижения

Валерий Николаевич — основоположник и лидер известной научной школы. Под его руководством защищено 33 докторские и 74 кандидатские диссертации. Его авторству принадлежат больше 720 научных трудов, 100 патентов и авторских свидетельств. Последние 30 лет студенты и врачи учатся по его учебникам.

Сделал неоценимый вклад в развитие гинекологии, генетики, иммунологии, онкологии. В 2001 году за цикл работ «Новые подходы и технологии в диагностике и лечении онкологических заболеваний» ему присудили премию им. Р.Е.Кавецкого НАН Украины.

Создал генетическую лабораторию и НИИ молекулярно-генетической и клеточной медицины. Много лет работал над методами длительного культивирования аутологичных стволовых клеток и протоколами их клинического применения.

Академик первым в Украине разработал и внедрил в клиническую практику технологии лечения с помощью эндоскопических, криохирургических и лазерных методов. Является инициатором нового научного направления — нооэтики.

Международное признание

Валерий Запорожан пользуется большим авторитетом в мире. Избран почетным доктором 19 зарубежных университетов, академий и ассоциаций.

Получил множество международных наград:

Президентскую медаль университета им. Джорджа Вашингтона (1998 год, США),

Большую золотую медаль Альберта Швейцера (1999 год, Польша),

Международную медаль Гиппократа (2000 год, Греция),

Почетный знак «Socrataward» (2006 год, Великобритания).

В родной Украине стал полным кавалером ордена «За заслуги» трех степеней.

Позиция относительно медреформы

Валерий Николаевич — последовательный сторонник страховой медицины в Украине. По его мнению, успешность и универсальность такой модели подтверждает мировой опыт: «Мир движется в сторону коммерциализации. Поэтому и здравоохранение в Украине рано или поздно придет к страховой медицине. О ней еще со времен президента Ющенко говорят, и пока никто не предложил ничего лучшего. Проблема только в том, что дальше разговоров дело не заходило».

Стартовавшую в 2016 году медреформу академик Запорожан называл непрофессиональной, несистемной и бесперспективной, а также таковой, которая сделала науку «не головой, а хвостом изменений».

Роль ОНМедУ в АТО: Становление современной военно-полевой медицины

В 2010 году в Украине было решено упразднить военные кафедры в медуниверситетах, а из учебных программ убрать дисциплины военно-полевой медицины. В результате многие украинские врачи оказались не готовы к началу военной агрессии России на Донбассе.

Валерий Запорожан вместе с профессорами Одесского медуниверситета многократно выезжал в зону проведения АТО для оказания помощи нашим военным и общения с медиками на передовой.

В результате Одесский медин вместе с Украинской военной медицинской академией издал новый базовый учебник для подготовки военных врачей в Украине — «Военно-полевая хирургия».

Волонтерское движение коснулось не только студентов университета. Ни один профессор и хирург-практик не отказался от поездки в полевые госпитали. Многие из них ехали в зону боевых действий во время отпусков. «Университет справедливо гордится своими высокоморальными специалистами. Нашим студентам есть, у кого учиться не только профессии, но и мужеству, патриотизму и благородству», — писал академик Запорожан.

Прямым текстом

О медреформе: «Есть несколько неоспоримых фактов. Первый — реформа здравоохранения нужна Украине. Второй — успешная реформа требует колоссального интеллектуального ресурса. Ну, не делается она из кабинета чиновника, который в поликлинике за последние 20 лет ни разу не был. Нужна экспертиза ученых-практиков».

О пандемии COVID-19: «В начале ХХ столетия „испанка“, казавшаяся непобедимым бедствием, дала самый мощный импульс для развития систем здравоохранения, которые в будущем стали ведущими в мире. Поэтому следом за новой пандемией последует развитие медицинских технологий, и это обнадеживает».

О науке в Украине: «Наука — абсолютно убыточная отрасль. В любой стране мира это затратно и неприбыльно: условно, одно исследование из тысячи даст результат. Поэтому наука не может существовать без грантов, а у наших ученых к ним доступа нет, к сожалению. Например, „Горизонт 2020“. Сколько бы мы не подавали туда заявок, а это полгода работы, результат — ноль».

О студентах: «Для каждого ученого студенты — это свидетельство того, что его знания и опыт были получены не напрасно, что его дело будет жить и вдохновлять новые поколения последователей».

О требовании к врачам: «Самообразование является главным требованием для врача. Это настолько важно, что в 1967 году на деонтологическом конгрессе в Париже к Клятве Гиппократа было сделано следующее дополнение: «Клянусь обучаться всю жизнь».

Семейное положение

Женат, воспитал сына.



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