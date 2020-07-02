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Украина

Устал в казино? Нардеп от "Слуги народа" решил поспать, пока в Раде обсуждали игорный бизнес (фото)

17:58 2 июля 2020
саламаха

Депутата от «Слуги народа» снова уличили в неподобающем поведении в сессионном зале. На этот раз отличился 29-летний Орест Саламаха. Пока коллеги рассматривали законопроект об азартных играх и легалиции игорного бизнеса, парламентарий удобно устроился за колоннами и там проспал больше часа.

Фото спящего депутата опубликовал Zaxid.net. Ко сну Саламаху стало клонить как раз в начале рассмотрения игорного закона. Около 10 часов утра депутат пересел на стул за колоннами, подальше от любопытных глаз. Резонансный законопроект в итоге не был принят, рассмотрение документа уже в третий раз перенесли. Из трех с половиной тысяч поправок к проекту депутаты успели рассмотреть лишь 146.

саламаха

Напомним, законопроект № 2285-д, навеявший скуку и сон на депутата, предполагает полное переформатирование рынка азартных игр в Украине. Планируется ввести новые правила организации и проведения азартных игр, лотерей, работы казино и онлайн-казино, залов игровых автоматов.

Известный украинский юрист-криминолог Анна Маляр считает, что авторы законопроекта об игорном бизнесе упустили такой момент, как криминогенные риски, сопровождающие работу игорных салонов.

Фото Орест Саламаха/Facebook, zaxid.net

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