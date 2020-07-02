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В ВСУ заявили, что ГБР разрушает противовоздушную оборону Украины
Следователи Государственного бюро расследований нагрянули с проверкой в зенитную ракетную бригаду Воздушных Сил ВСУ, дислоцирующуюся в Киевской области. По итогам визита следователи ГБР унесли с собой ценные элементы к зенитным ракетным комплексам. Командование Воздушных Сил заявило об угрозе для противовоздушной обороны Украины, причем на фоне риска нового вторжения страны-агрессора.
Представители Воздушных сил ВСУ говорят, что следователи из города Хмельницкого принесли с собой судебное разрешение на осмотр воинской части. Упоминалось, что ведется расследование против неких должностных лиц о нарушениях при закупке ценных устройств — сверхвысокочастотных клистронов. Несмотря на то, что суд не разрешал изымать приборы, четыре клистрона и документацию к ним следователи ГБР унесли с собой.
«Сверхвысокочастотные клистроны являются одним из основных элементов системы наведения зенитных ракетных комплексов на цель», — объясняют в командовании ВС ВСУ. Таким образом под угрозой оказалась боевая техника, прикрывающая воздушное пространство и важные стратегические объекты страны.
Представители Воздушных сил ВСУ обращают внимание, что они не единственные, к кому приехали следователи ГБР. «Зеркальные процессуальные действия проводятся в зенитных ракетных бригадах в Одесской области (в/ч А2800) и Херсонской (в/ч А1836). Создается впечатление, что это чья-то спланированная акция, направленная на подрыв обороноспособности государства», — говорится в заявлении.
Напомним, ранее Украина усилила охрану критически важных объектов на админгранице с Крымом, помня о возможности вторжения российских сил. Есть вероятность, что для переброски войск Кремль попытается использовать военные учения «Кавказ-2020».47
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