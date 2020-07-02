В команде Милевского вспышка коронавируса: украинец Нойок — в больнице

Спорт

В лагере действующего чемпиона Беларуси по футболу брестского «Динамо», цвета которого защищают три украинских футболиста — Артем Милевский, Александр Нойок (на фото с Милевским) и Евгений Хачериди, вспышка коронавируса, сообщает телеграм-канал «Родны футбол. Футбол Беларусi».

«По нашей информации, что как минимум у трех игроков брестского „Динамо“ подозрение на коронавирус. Один из лидеров команды Александр Нойок находится в больнице с пневмонией. Точной информации о других заболевших в команде на данный момент нет. Как обычно, подобные новости приходится узнавать из неофициальных источников», — говорится в сообщении.

Подтверждает информацию и портал by.tribuna.com, утверждающий, что среди заразившихся — Александр Нойок и форвард Денис Лаптев, а также несколько сотрудников клуба.

Сообщается, что в пресс-службе брестского «Динамо» отказались комментировать ситуацию, заверив, что на все вопросы после встречи со «Смолевичами» (3 июля) ответит главный тренер Сергей Ковальчук.

По информации источников, знакомых с ситуацией, «Динамо» запрашивало перенос матча, однако федерация отказала.

Отметим, что брестское «Динамо», проигравшее в финале Кубка страны, после 15 туров занимает в чемпионате Беларуси шестое место, отставая от лидирующего БАТЭ на шесть очков. Милевский в текущем сезоне провел за команду в лиге 15 поединков (четыре гола и две результативные передачи), Нойок — 14 (1+3) и Хачериди — 7.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что главный тренер «Волыни» Андрей Тлумак заразился COVID-19.

Фото ФК «Динамо» (Брест)

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