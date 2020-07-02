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Украина

Иран заявил о готовности выплатить компенсации семьям погибших в авиакатастрофе "Боинга" МАУ в Тегеране, — СМИ

21:55 2 июля 2020
мау

Иран согласился возместить ущерб семьям погибших в самолете МАУ, сбитом возле Тегерана 8 января 2020 года. Об этом заявила министр иностранных дел Швеции Анн Линде. Среди 176 погибших были в том числе и граждане Швеции.

«Мы подписали соглашение о взаимопонимании о том, что теперь мы будем вести переговоры с Ираном о возмещении ущерба, компенсации ближайшим родственникам жертв», — приводит заявление Линде Радио Свобода. Министр уверена, что первое заседание состоится уже очень скоро. Линд не сомневается, что Иран выплатит компенсации ближайшим родственникам погибшим.

На борту сбитого лайнера находился украинский экипаж (9 человек), две пассажирки-гражданки Украины, а также граждане Ирана, Канады, Афганистана, Великобритании, Швеции.

Самолет Boeing 737 был сбит двумя ракетами вскоре после вылета из Тегерана в Киев. Иран признал, что была совершена «непростительная ошибка». Ответственность за пуск ракет взял Корпус стражей исламской революции.

«Черные ящики» со сбитого лайнера еще не расшифрованы. Иран их передаст во Францию, а работы по дешифровке должны начаться во второй декаде июля.

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