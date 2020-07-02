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Происшествия

250 тысяч долларов – «за молчание»: в Одессе разоблачили преступную группу под руководством подполковника СБУ (фото)

22:50 2 июля 2020
наручники

В четверг, 2 июля, разоблачены участники организованной группы под руководством замначальника одного из отделов УСБУ в Одесской области, которые вымогатели 250 тысяч долларов у предпринимателя. Напомним, ранее в Одессе был задержан замначальника регионального управления ГСЧС, которого СБУ подозревает в причастности к резонансным масштабным пожарам в городе.

«По данным следствия, сотрудник спецслужбы организовал и руководил деятельностью преступной группировки в составе не менее четырех человек. Они вымогали у предпринимателя указанную денежную сумму за неразглашение сведений об обстоятельствах гибели народного депутата Украины. Данные сведения, по их версии, могут навредить этому предпринимателю. В случае отказа угрожали применить насилие как над самим предпринимателем, так и над его близкими родственниками», — сообщили в военной прокуратуре Южного региона Украины.

Подполковнику СБУ уже объявили о подозрении в вымогательстве, причинившем имущественный ущерб в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 189 УК Украины), в суд готовятся ходатайства об избрании меры пресечения и отстранении его от должности.

Сейчас продолжаются обыски по месту жительства фигурантов и в помещении регионального управления СБУ. Уже обнаружено и изъято несколько единиц оружия и боеприпасы.

Устанавливаются другие причастные к совершению преступления лица.

Наказание, предусмотренное указанной статьей УК, — лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.

К изобличению подполковника спецслужбы и его «команды» были привлечены также сотрудники специализированной прокуратуры в сфере надзора по уголовным производствами о военных преступлениях и в сфере оборонно-промышленного комплекса, следователи главного следственного управления ГБР и главного управления внутренней безопасности СБУ.

Как сообщали «ФАКТЫ», ранее в Киеве сотрудники СБУ задержали бывшего зампредседателя правления коммерческого банка, который за 25 тысяч долларов пытался «продать» должность начальника одного из управлений Нацбанка.

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