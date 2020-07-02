Политика

За информполитику в Офисе президента теперь отвечает видный чиновник времен Януковича

В Службу по вопросам информационной политики Офиса президента назначен Александр Курдинович. Он известен как глава Госкомтелерадио во времена президентства Януковича (с 2011 по 2014 год).

Журналисты заинтересовались должностью Курдиновича, поскольку ему просили направлять макеты материалов, информирующих о национальном проекте «Большая стройка». Как сообщает агентство «Бабель», в Офисе президента подтвердили, что Курдинович занимает пост главы Службы по вопросам информационной политики.

Напомним, исполняющим обязанности главы Госкомтелерадио Курдинович стал в марте 2010 года. До этого он был заместителем главы комитета. В июне 2011 года Курдинович стал главой Госкомтелерадио без приставки и.о. С госслужбы Курдинович ушел 15 марта 2014 года по собственному желанию.

Фото скриншот Детектор медіа/Youtube

24

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter