Резкое увеличение инфицированных: Израиль возвращает жесткий карантин

Мир

В отказавшемся возобновлять авиасообщение с Украиной государстве Израиль ухудшилась эпидемиологическая обстановка: за последние сутки в стране выявили одну тысячу новых случаев заражения коронавирусом нового типа.

Все это вынудило премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху заявить, что в стране будут ужесточены карантинные меры, пишет издание Walla.

«В начале недели у нас было в общей сложности 450 человек, а сегодня у нас тысяча человек. Общее количество пациентов увеличилось более чем на 100%, а число серьезных пациентов увеличилось на 50%», — отметил премьер.

Вследствие вводимых ограничений в Израиле снова будет запрещено проведение мероприятий при участии более 20 человек, а бары, клубы и конференц-залы смогут посещать одновременно до 50 человек.

Напомним, что в Израиле первоначально планировал продлить запрет на въезд иностранцев в страну до 1 июля. Но затем решили оставить все запреты и карантинные предписания останутся в силе.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Израиль принял решение присоединиться к числу стран, которые оказывают помощь пострадавшим от паводка регионам Украины и выделил 500 тысяч гривен на приобретение вещей первой необходимости в подтопленных регионах, согласовав их перечень с офисом премьер-министра Дениса Шмыгаля и Министерством развития общин и территорий.

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