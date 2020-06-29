Украина

Израиль отправил в Западную Украину гуманитарную помощь и готовит еще одну партию

Израиль принял решение присоединиться к числу стран, которые оказывают помощь пострадавшим от паводка регионам Украины и выделил 500 тысяч гривен на приобретение вещей первой необходимости в подтопленных регионах, согласовав их перечень с офисом премьер-министра Дениса Шмыгаля и Министерством развития общин и территорий.

Об этом сообщило посольство Израиля в Украине на странице в Facebook.

В качестве первоочередной помощи для жителей пострадавших от паводков Ивано-Франковской и Черновицкой областей передали 25 тысяч полуторалитровых бутылок питьевой воды.

По словам Joël Lion, посла Израиля в Украине, «как только стало известно о тяжелом стихийное бедствие в западных регионах Украины, посольство Израиля предложило свою помощь украинскому правительству. …Эта гуманитарная помощь является еще одним индикатором крепких отношений между нашими народами».

Груз воды покинул Киев в понедельник в полдень и, как ожидается, прибудет к месту назначения в ночь на вторник и утром среды. Местные чиновники распределят груз в соответствии с потребностями общин.

Также сообщается, что на текущей неделе Израиль отправит в Украину палатки и спальные мешки, которые передадут в пострадавшие регионы.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что к оказанию помощи в ликвидации паводков в западных областях присоединилась Италия, направив в Украину самолет с оборудованием. На его борту средства индивидуальной защиты, безнопилы, электрогенераторами и палатки. Также сообщается, что ЕС отправил карты пострадавших от бедствия районов, сделанные с помощью европейской спутниковой системы Copernicus.

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