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Украина

Рейтинг Зеленского может обвалиться за один день: озвучен неожиданный прогноз

8:20 3 июля 2020
зеленский

Рейтинг президента Владимира Зеленского снижается, но это происходит медленнее, чем у предшественников. Тем не менее, в нынешней украинской ситуации рейтинг может рухнуть за один день. Такое мнение высказал политтехнолог Сергей Гайдай.

По мнению политтехнолога, Зеленскому пока помогает образ неполитика, в главе государства по-прежнему видят героя сериала. «Его все еще считают „небрехуном“, потому что „он хотел, но не может, его подводит окружение“, и такой „честный парень“ — все еще видят Голобородько… Зеленского ведь нельзя считать политиком, он же пришел „из народа“, он же не из политической системы. Но чудес не бывает», — объяснил политтехнолог в интервью «Украинской правде».

Последние соцопросы показывают, что одобряющих политику Зеленского все меньше. Гайдай считает это закономерным.

«Рейтинг падает, потому что он (Зеленский) явно не справляется с президентством… Более того, последние исследования показывают отношение между „плюсом“ и „минусом“ уже в сторону „минуса“. И украинская ситуация такая прогнозируемая, что все может упасть за один день», — подытожил эксперт.

Напомним, согласно июньскому опросу Центра Разумкова, менее 35% украинцев готовы снова поддержать Зеленского на выборах. Большинство опрошенных считает, что свои предвыборные обещания Зеленский не выполнил. Исследование от Центра «Социальный мониторинг» показало, что баланс доверия — недоверия действующему президенту ушел в «минус».

А журналист Павел Казарин уверен, что падение рейтинга Зеленского неизбежно. Причем это случится вне зависимости от того, будет ли Зеленский ответственным политиком или скатится в популизм.

Фото president.gov.ua

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