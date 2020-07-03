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Рейтинг Зеленского может обвалиться за один день: озвучен неожиданный прогноз
Рейтинг президента Владимира Зеленского снижается, но это происходит медленнее, чем у предшественников. Тем не менее, в нынешней украинской ситуации рейтинг может рухнуть за один день. Такое мнение высказал политтехнолог Сергей Гайдай.
По мнению политтехнолога, Зеленскому пока помогает образ неполитика, в главе государства по-прежнему видят героя сериала. «Его все еще считают „небрехуном“, потому что „он хотел, но не может, его подводит окружение“, и такой „честный парень“ — все еще видят Голобородько… Зеленского ведь нельзя считать политиком, он же пришел „из народа“, он же не из политической системы. Но чудес не бывает», — объяснил политтехнолог в интервью «Украинской правде».
Последние соцопросы показывают, что одобряющих политику Зеленского все меньше. Гайдай считает это закономерным.
«Рейтинг падает, потому что он (Зеленский) явно не справляется с президентством… Более того, последние исследования показывают отношение между „плюсом“ и „минусом“ уже в сторону „минуса“. И украинская ситуация такая прогнозируемая, что все может упасть за один день», — подытожил эксперт.
Напомним, согласно июньскому опросу Центра Разумкова, менее 35% украинцев готовы снова поддержать Зеленского на выборах. Большинство опрошенных считает, что свои предвыборные обещания Зеленский не выполнил. Исследование от Центра «Социальный мониторинг» показало, что баланс доверия — недоверия действующему президенту ушел в «минус».
А журналист Павел Казарин уверен, что падение рейтинга Зеленского неизбежно. Причем это случится вне зависимости от того, будет ли Зеленский ответственным политиком или скатится в популизм.
Фото president.gov.ua97
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