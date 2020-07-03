26.97 / 27.30 30.10 / 30.67
Киев: +21
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

"Ялты-2" не будет: в США ответили на попытки Путина заново разделить мир

10:25 3 июля 2020
путин

Попытка Владимира Путина создать «Ялту-2» и перераспределить сферы влияния в мире будет неудачной. Мировые лидеры будут противостоять российским агрессивным планам. Такое мнение высказал бывший посол США в Украине Уильям Тейлор, комментируя статью российского президента с попытками переписать итоги Второй мировой войны.

«Ялта-1″, которая попыталась разделить мир на две сферы влияния, не повторится снова. Это произошло очень давно. Но американцы и британцы не повторят эту ошибку снова», — заявил Тейлор в интервью сайту «Сегодня».

Дипломат подчеркнул, что мир должен подготовиться к новой российской агрессии, поскольку «никто не знает, что в голове у Путина».

«Когда мы говорим о возможном вторжении (российских войск) в Херсон, чтобы попытаться обеспечить водой Крым, мы должны быть подготовлены и должны действовать, чтобы противостоять любым таким агрессивным действиям», — подытожил Тейлор.

Напомним, ранее американский генерал предупредил, что в сентябре Россия может вторгнуться в Херсонскую область. Бывший глава Службы внешней разведки Украины генерал Николай Маломуж убежден, что в случае прямого военного вторжения РФ страны НАТО окажут помощь Киеву.

379

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

В Николаеве саморазвелся мост

В Николаеве внезапно "саморазвелся" мост: яркие фото

путин

"Ялты-2" не будет: в США ответили на попытки Путина заново разделить мир

пляж

Настоящий гадюшник: запрещенный в Украине блогер показал печальные фото из Крыма

Дезертир в ОРЛО

Убил двух боевиков и устроил перестрелку: в ОРЛО трижды пытались задержать дезертира (видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер