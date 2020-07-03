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"Ялты-2" не будет: в США ответили на попытки Путина заново разделить мир
Попытка Владимира Путина создать «Ялту-2» и перераспределить сферы влияния в мире будет неудачной. Мировые лидеры будут противостоять российским агрессивным планам. Такое мнение высказал бывший посол США в Украине Уильям Тейлор, комментируя статью российского президента с попытками переписать итоги Второй мировой войны.
«Ялта-1″, которая попыталась разделить мир на две сферы влияния, не повторится снова. Это произошло очень давно. Но американцы и британцы не повторят эту ошибку снова», — заявил Тейлор в интервью сайту «Сегодня».
Дипломат подчеркнул, что мир должен подготовиться к новой российской агрессии, поскольку «никто не знает, что в голове у Путина».
«Когда мы говорим о возможном вторжении (российских войск) в Херсон, чтобы попытаться обеспечить водой Крым, мы должны быть подготовлены и должны действовать, чтобы противостоять любым таким агрессивным действиям», — подытожил Тейлор.
Напомним, ранее американский генерал предупредил, что в сентябре Россия может вторгнуться в Херсонскую область. Бывший глава Службы внешней разведки Украины генерал Николай Маломуж убежден, что в случае прямого военного вторжения РФ страны НАТО окажут помощь Киеву.379
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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?