Казаки — это только начало: Путин раскачивает Украину по новому сценарию

Украина

Неожиданностью для многих стало желание некоего мелитопольского казачьего формирования «помогать» Нацполиции охранять общественный порядок, а пограничникам контролировать границу. И хоть в полиции отметили, что казаки не имеют права на такую деятельность, поскольку не подали им необходимые документы, эксперты считают, что таким образом Россия «прощупывает» настроения в южных областях и других регионах Украины. Действительно ли Кремль планирует вернуться к плану «Новороссия» и повторить крымский или донбасский сценарии в южных регионах Украины, разбирались «ФАКТЫ».

Напомним: атаман Мелитопольского куреня Запорожского войска низового Игорь Лысенко на открытии канцелярии куреня заявил о создании «народной полиции» по охране общественного порядка. Якобы, ранее они занимались этим в Крыму, Киеве и других городах. «Сегодня ведем переговоры с председателем Новенского сельсовета, Бердянской погранзаставой. Казаки, также, как и полиция, имеют право проводить задержание и составлять админпротоколы. В городе мы можем охранять общественный порядок совместно с сотрудниками полиции, а в селах самостоятельно. И неповиновение казакам приравнивается к неповиновению полицейскому», — цитирует Лысенко РИА Мелитополь.

Мелитопольские казаки решили помогать Нацполиции и пограничникам охранять общественный порядок и контролировать границу. Фото РИА Мелитополь

— Согласно законодательству Украины подобные формирования могут привлекаться только для помощи правоохранителям в патрулировании и охране общественного порядка, — прокомментировал «ФАКТАМ» известный адвокат, доктор права Иван Либерман. — Ни в коей мере они не могут быть «ведущими» — только «ведомыми». Действовать автономно им тоже нельзя, поскольку сами могут отправиться за решетку за нарушение конституционных прав граждан (на свободу передвижения, например). Задержат человека или группу людей — и получат несколько лет лишения свободы. Сегодня в Украине очень сильная адвокатура, и как практикующий адвокат могу сказать: у нас в судах успешно обжалуются админпротоколы, составленные профессиональными правоохранителями с высшим юридическим образованием. Что уже говорить о протоколах, составленных далекими от юриспунденции людьми

Действительно, согласно Закону «Об участии граждан в охране общественного порядка и государственной границы», украинцы имеют право создавать по месту работы, проживания или учебы общественные формирования, члены которого могут действовать совместно с полицией и пограничниками, а в некоторых случаях и самостоятельно (но — под «чутким руководством» соответственных органов), вплоть до доставки нарушителей в органы внутренних дел и составления админпротоколов за некоторые правонарушения (перечень которых исчерпывающе определен: повреждение таксофонов или памятников культурного наследия, нарушение норм благоустройства или содержания собак и кошек, торговлю с рук, курение в запрещенных местах, пьянство на производстве, публичные призывы к невыполнению требований правоохранителей). Однако все это возможно только после соответствующей регистрации общественного формирования, предварительно согласованной с местным самоуправлением, правоохранителями и пограничниками. Но, как сообщили «ФАКТАМ» в Запорожском областном главке полиции, пока никакие документы от казаков к ним не поступали.

На днях в Мелитополе открыли канцелярию Мелитопольского куреня Запорожского войска низового. Фото РИА Мелитополь

В то же время у многих возникают сомнения в истинных целях казаков.

— С мелитопольскими я не знаком, но многих из этой шоблы лично знаю с начала 1990-х. Первыми такие «курени» начали организовывать и шить себе форму бандюки, поголовно ставшие атаманами да полковниками, — рассказал «ФАКТАМ» ветеран АТО, служивший в ССО, Сергей Цыгипа. — Козлы они ряженые, а не казаки. Спросите этих клоунов, кто из них пошел защищать Украину от рашистов. Никто.

Зачастую это «ватники» и приверженцы церкви Московского патриархата, действующей в Украине по указкам из Кремля. И такие засланные казачки, похваляющиеся, что имеют опыт охраны мероприятий в Крыму и в Лаврах, хотят не только охранять общественный порядок и приравнять себя в правах к Нацполиции. Они еще распространяют свое влияние на границу. Зачем? Чтобы потом содействовать рашистам в наступлении на Украину? Любопытно, кто же лоббирует интересы таких казачков по защите местной власти в то время, когда разработанный в СНБО закон «О территориальной обороне» так и не дошел до рассмотрения Верховной Радой?

Такие мнения обосновываются и тем, что возглавляет нынешнее «Запорожское войско низовое» Александр Панченко. Как предполагает Цензор. Нет, именно он упоминался в записанных украинской разведкой переговорах советника Путина Сергея Глазьева и политика Константина Затулина в качестве лидера запорожской пятой колонны, которую можно использовать для захвата области. Сайт «Миротворец» считает его участником оккупации Крыма российскими войсками. А запорожские активисты, засунувшие в 2014 году Панченко в мусорный бак, утверждают: «Ни для кого не секрет, что он прихвостень бандитского режима. Его подчиненные участвовали в разгоне запорожского Майдана и избиении активистов. Кроме этого, они были замечены в Киеве, где выступали на стороне бандюковичей».

Лидер запорожских казаков Александр Панченко во время визита Виктора Януковича в Запорожье. 2010 год. Иллюстрация: depo.ua

Между тем «ватные» пророссийские настроения нередки в южных областях Украины. Об этом свидетельствует, в частности, Александр Чернов, известный блогер и врач-реаниматолог, работавшие в свое время в Енакиево: «Пообщался с родней и знакомыми на Херсонщине. На фоне «вбросов» от отдельных представителей недовласти и «недоэкспердов» относительно «большой вероятности в ближайшие месяцы военной операции РФ со стороны оккупированного Крыма и на восточной границе Украины» — основная тенденция среди «местных»: усиление в разы и без того массовых ожиданий «да когда уже Россия придет» и вполне серьезные «кухонные дискуссии» на тему «дойдет ли Россия до Херсона или остановится на полукруге Скадовск — Геническ? Хоть бы дошла». В обсуждениях к этому посту пользователи Facebook утверждают, что подобные настроения — и в соседних регионах.

По мнению Чернова, волна прогнозов о вторжении российских войск вредна для Украины, поскольку только расшевелила поднимающих голову сторонников РФ. Они, по его словам, не только радостно потирают руки в ожидании, но и склоняют на свою сторону большую часть из числа тех, кто так и не определился. И единственное, что могло бы оправдать озвучивание этих прогнозов, — массовые спецоперации по задержанию пророссийских элементов. Но, увы, таких действий не наблюдается.

Фото с сайта kvzn.zp.ua

Зачем в последнее время в Украине создаются «частные» силовые формирования, «ФАКТАМ» рассказал политолог Михаил Басараб:

— Это свидетельствует об активизации прокремлевской пятой колонны в Украине. Особенно — в вопросе формирования неформальных силовых структур. В частности о возможности создания своего «силового блока» заявили в ОПЗЖ. Теперь вот информация из Мелитополя. Думаю, это не последнее событие такого характера — мы еще услышим о создании «дружин», «подразделений», «народных милиций» в разных городах юго-восточных областей. Судя по всему, идет мобилизационная кампания. Причем происходит это максимально публично, без какой-либо маскировки — сами презентации таких подразделений призваны свидетельствовать о намерениях прокремлевских сил в Украине.

Кроме того, публичные спикеры субъектов формирования таких сил подчеркивают, что они готовятся дать бой «нацистам» на улицах, чтобы «нарушить монополию» патриотов на уличный протест. Они не скрывают, что эта «игра мускулами» — предвестник масштабного гражданского противостояния внутри Украины.

Это направлено на дестабилизацию обстановки на фоне падения уровня доверия к власти, все большего разочарования действиями Зеленского и его команды и отсутствием альтернативы в патриотической оппозиционной среде. Конечно, есть «Европейская солидарность», «Батькивщина» и много других политических сил, но ни одна из них пока что не стала единой альтернативой в нынешних условиях.

И на этом фоне вполне возможны серьезные потрясения в государстве. Неудовлетворение действиями власти и протест против них нарастают, но нет безусловного авторитета, лидера, который мог бы конкурировать с нынешней властью и стать заменой Зеленскому в соврееменных реалиях. В то же время кремлевская пропагандистская машина с помощью пророссийских СМИ в Украине наращивает обороты — и критикуя нынешнюю власть, и проводя дискредитацию всего патриотического, нивелируя достижения Украины, расшатывая авторитет Революции достоинства, генерируя атмосферу разочарования, недовольства и возмущения.

Общая конъюнктура указывает на то, что уже в ближайшие месяцы в стране возможны серьезные потрясения. Поскольку неизвестно, что будет с пандемией, как станет себя вести Россия, справится ли с ситуацией украинская власть, вызывают недовольство действия правящего режима, начиная с Зеленского и заканчивая депутатами его фракции. И все это складывается в общую атмосферу тревожности, на фоне которой прокремлевские силы показывают игру мускулами. Им надо показать, что они не маргиналы, что у них много приверженцев.

На самом деле это не так. Но у них в Украине, увы, есть серьезный ресурс — организационный, финансовый. И во время возможных потрясений в стране, когда авторитет власти разрушится, теоретически вероятен период междувластия. И в это время важна готовность общества отстоять свои интересы, права, свободу, защитить свое государство. У меня нет сомнений, что общественный потенциал для этого достаточен. Но пятая колонна, естественно, будет желать создать какую-то свою альтернативу государственнической общественной волне, пойдя на эскалацию конфликта. Для Путина это настоящий подарок, он ведь с 2014 года заверяет мир, что в Украине идет гражданская война. Хотя все прекрасно понимают, что у нас произошло вторжение российских войск и длится российско-украинская война. Именно для этого под эгидой московской церкви, промосковских политсил и создаются формирования «казачков» — и в Киеве, и в регионах.

Что касается юга Украины, не исключено, что подобные формирования создаются для того, чтобы поддержать возможную диверсию. Причем — возможную и со стороны нынешней украинской власти, и со стороны россиян, оккупировавших Крым, и направленную на то, чтобы возобновить снабжение полуострова пресной водой. Мы понимаем, что абсолютное большинство украинцев такое решение не поддерживает, считает это уступкой России и содействием дальнейшей оккупации Крыма. Но если будут предприняты какие-то шаги в том направлении командой Зеленского либо россияне попытаются захватить объекты инфраструктуры или совершить что-то другое для восстановления водоснабжения, «казачки» будут использованы именно для поддержки этих действий.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Россия использует падение экономики и обнищание украинцев для провокации противостояния в обществе и объявления досрочных президентских выборов в Украине, чтобы провести на них своего кандидата.

Политолог Кирилл Сазонов считает, что если бы в Донецке сторонникам сотрудничества и дружбы с РФ в свое время сразу дали жесткий отпор, может, и не было бы сегодня никакого ОРДЛО, и там сегодня не убивали и не кидали на подвал всех, кто против.

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