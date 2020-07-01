Украина

В Мелитополе разгорается скандал вокруг планов «казаков» создать «народную полицию»

В Мелитополе Запорожской области, где на днях торжественно открыли «канцелярию Мелитопольского куреня Запорожского войска низового», местные «казаки» заявили, что хотят патрулировать в районе. Отметим, весной этого года казачьи патрули видели в аннексированном Крыму.

«В городе мы можем охранять общественный порядок совместно с сотрудниками полиции, а в селах самостоятельно. И неповиновение казакам приравнивается к неповиновению полицейскому», — цитирует слова атамана Мелитопольского куреня Игоря Лысенко «РИА Мелитополь».

Но в полиции отнеслись к такой инициативе отрицательно.

В Запорожском областном главке полиции сообщили, что общественные формирования могут привлекаться к охране общественного порядка и государственной границы только после прохождения специальной регистрации и осуществлять такую деятельность исключительно с участием полиции, передает «Радио Свобода».

Ранее «ФАКТЫ» писали о казачьих патрулях в Крыму, а также о привлечении казаков в борьбе с коронавирусом в России.

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