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Правительство Франции ушло в отставку: что произошло

12:13 3 июля 2020
Эммануэль Макрон и Эдуар Филипп

В пятницу, 3 июля, правительство Франции во главе с премьер-министром Эдуаром Филиппом в полном составе подало в отставку. Президент страны Эммануэль Макрон удовлетворил прошение кабинета.

49-летний Филипп возглавлял правительство с мая 2017 года. Он и другие министры будут выполнять свои прежние обязанности до утверждения нового состава кабинета.

Ни премьер, ни Елисейский дворец не говорят о причинах, однако французские СМИ уверены, что отставка Филиппа стала неизбежна после выборов в местные органы власти (во Франции это называется коммунальными выборами от слова «коммуна»), которые прошли 28 июня. Их результат оказался неожиданным, даже сенсационным для страны. Небывалого успеха добилась партия «Европа-Экология-Зеленые». Ее представители избраны мэрами ряда крупных городов, включая Лион, Марсель, Страсбург, Бордо и другие.

А сторонники Макрона потерпели поражение. Президент был вынужден заявить о своем намерении изменить основные приоритеты в работе правительства. Он объявил о начале «экологической перестройки» во Франции.

Но есть и еще один важный момент. Между Макроном и Филиппом возникли разногласия, после того как премьер выставил свою кандидатуру на коммунальных выборах в Гавре. Тем самым он дал понять президенту, что больше не хочет возглавлять правительство. В итоге Филипп победил и теперь должен занять пост мэра Гавра.

Отставку правительства Макрон и Филипп обсудили на встрече в Елисейском дворце, которая прошла тет-а-тет, сообщает газета Le Figaro. Издание утверждает, что имя нового премьер-министра президент назовет уже в ближайшие часы. Новый состав кабинета может быть утвержден уже 8 июля.

Le Figaro подчеркивает, что перед Макроном стоит нелегкая задача. С одной стороны, новое правительство должно обеспечить выполнение анонсированных президентом приоритетов. Следовательно, в его состав логично включить как можно больше представителей «зеленых». С другой стороны, Макрон безусловно хотел бы видеть во главе министерств людей, на которых он может положиться как лидер страны.

Что касается Филиппа, то он уже 5 июля примет ключи от Гавра в качестве нового мэра.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о неожиданной отставке главы НБУ Якова Смолия.

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