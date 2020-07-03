Месси хочет покинуть «Барселону»: СМИ назвали причину

Спорт

Шестикратный обладатель «Золотого мяча» аргентинец Лионель Месси, забивший 700-й гол в карьере, готов покинуть каталонскую «Барселону», в которой выступает на протяжении 17 лет со старта профессиональной карьеры.

По данным радиостанции Cadena SER, Лео устал от постоянных утечек информации о внутренних делах клуба, того, что ему приписывают роль в определенных решениях, к которым он не имеет отношения, а также форвард недоволен тем, что в «Барселоне» уже долгое время не могут выстроить проект, который позволил бы команде побеждать на регулярной основе. О своем решении не продлевать истекающий в следующем году контракт с «блау-гранас», чтобы не становиться обузой для клуба, Месси якобы уже сообщил самым близким людям в раздевалке.

Добавим, что на фоне неудачных результатов (за пять туров до окончания чемпионата Испании каталонцы отстают от лидирующего «Реала» на пять очков) «Барселона» уже нашла замену нынешнему главному тренеру Кике Сетьену на будущий сезон. Как сообщает журналист Mundo Deportivo Франсеск Агилар, президент «блау-гранас» Жозеп Бартомеу, предварительно заручившись поддержкой футболистов, предложил принять команду легенде клуба Хави, который сейчас возглавляет катарский «Аль-Садд», и получил от него положительный ответ. В таком случае Сетьен либо доработает нынешний сезон до конца, либо уступит свое место наставнику «Барселоны В» Гарсии Пимьенте.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что звезды «Барселоны» Лионель Месси и Луис Суарес игнорируют главного тренера.

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