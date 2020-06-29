Саботаж в «Барселоне»: звездные Месси и Суарес игнорируют тренера (фото)

Спорт

В стане каталонской «Барселоны», которая продала полузащитника Артура Мело в туринский «Ювентус», похоже, назрели серьезные проблемы. Из пяти матчей, проведенных после возобновления сезона в испанской примере, каталонцы потеряли очки в двух (выездные ничьи с «Севильей» — 0:0 и «Сельтой» — 2:2) и уже располагаются в турнирной таблице позади своих главных конкурентов из «Реала».

Журналисты разузнали, что неуверенной игре «блау-гранас» есть объяснение — разногласия тренерского штаба с лидерами команды. К примеру, во время матча с «Сельтой» Лионель Месси не слушал указания от тренера в одной из пауз, демонстративно развернувшись и уйдя на поле. После же игры нападающий Луис Суарес резко ответил на вопрос об очередной потере очков в выездном поединке. «У тренера спросите. Это очень важные очки, и в прошлых сезонах мы в таких ситуациях не теряли пункты. Пусть наставник анализирует», — резюмировал форвард.

Сам же главный тренер каталонцев Кике Сетьен не видит в образовавшейся ситуации особых проблем. «Споры в раздевалке? Когда мы не побеждаем и не превращаем игровое преимущество в победу, то возникает нервозность и разочарование. Это цирк, и мы в нем выступаем. У меня хорошие отношения с футболистами. У нас есть разногласия по отдельным вопросам, но я не думаю, что эти проблемы заслуживают внимания», — цитирует специалиста издание As.

Кике Сетьен не видит проблемы в разногласиях со своими подопечными

Также, по информации сайта Goal, руководство «Барселоны» разочаровалось в Сетьене и готовится отправить его в отставку по окончанию сезона. Спасти тренера может либо победа в чемпионате Испании, либо триумф в Лиге чемпионов. Напомним, в первом матче 1/8 финала самого престижного клубного турнира Европы каталонцы на выезде сыграли вничью с «Наполи» — 1:1.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что полузащитник «Барселоны» Артур Мело подписал контракт с «Ювентусом» — в обратном направлении проследует хавбек туринцев Миралем Пьянич.

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