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Спорт

700-й гол Месси не помог «Барселоне» обыграть «Атлетико»: видеообзор матча

9:01 1 июля 2020
Лионель Месси

Каталонская «Барселона», которая переживает внутри коллектива конфликт между главным тренером и лидерами команды, потеряла важные очки в чемпионате Испании.

В рамках 33-го тура подопечные Кике Сетьена принимали на своем поле идущий на третьем месте мадридский «Атлетико». Чтобы болельщики хоть как-то могли обозначить свое присутствие на стадионе (напомним, после карантина из-за пандемии коронавируса все поединки проходят при пустых трибунах), «блау-гранас» провели акцию We All Play («Мы все играем»), в рамках которой три тысячи футболок с именами фанатов были размещены на трибунах «Камп Ноу». Часть средств от продажи экипировки будет направлена на борьбу с коронавирусом.

Вот только поддержка болельщиков не помогла каталонцам одержать победу в важнейшем поединке. Дважды по ходу игры «Барса» вела в счете (в начале игры в свои ворота мяч срезал нападающий Диего Коста, а во втором тайме с пенальти отличился Лионель Месси, для которого этот гол стал 700-м в карьере), но соперник дважды отыгрывался — оба раза 11-метровые реализовывал полузащитник «Атлетико» Сауль.

Добавим, что «Барселона» потеряла очки в примере второй тур подряд — в прошлом поединке каталонцы не смогли обыграть на выезде «Сельту» (2:2), тем самым позволив мадридскому «Реалу» выйти на первое место в турнирной таблице. После этого в прессу просочилась информация, что Кике Сетьен будет уволен с поста главного тренера «блау-гранас», если не станет с командой в нынешнем сезоне чемпионом или не выиграет Лигу чемпионов.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Барселона» продала в «Ювентус» бразильца Артура Мело, а взамен подписала полузащитника туринцев Миралема Пьянича.

Фото ФК «Барселона»

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