Доллар и евро резко подорожали: как это связано с Нацбанком

Деньги

Если еще в начале недели доллар и евро дешевели, то к пятнице ситуация резко изменилась и курс национальной валюты начал кардинально падать. Со среды, 1 июля, американская валюта подорожала на 51 копейку, а европейская — на 79 копеек. Так, 3 июля НБУ установил официальные курсы на уровне 27,18 грн за доллар и 30,66 грн за евро. На наличном валютном рынке гривня также обвалилась на 45−70 копеек. В обменниках доллары можно сдать в среднем по 26,97 грн, купить — по 27,30 грн; евро — сдать по 30,08 грн, купить — по 30,67 грн. Главное влияние на отечественный финансовый рынок оказало заявление об отставке председателя Национального банка Украины в связи с оказанием на него политического давления.



Как сообщил Яков Смолий, говоря о политическом давлении на Нацбанк, он имел в виду рекомендованный парламентским комитетом по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики проект постановления об оценке деятельности главы НБУ, судебные иски и решения, а также представление, поступившее от 64 народных депутатов в Конституционный суд Украины о соответствии Конституции банковского закона, необходимого для сотрудничества с МВФ.

«Таким образом народные депутаты хотят сорвать сотрудничество с МВФ — только утверждение этого закона было маяком нашей текущей программы, — а также хотят «помочь» в борьбе за «ПриватБанк», — заявил Яков Смолий.

Еще одним элементом давления он назвал частую публичную критику Нацбанка со стороны Совета НБУ и попытку дискредитировать правление председателем Совета Богданом Данилишиным.

«Мы видим прямую политическую мотивированность позиций и решений некоторых отдельных членов Совета НБУ, в частности председателя. Я напомню, что председатель Совета неоднократно публично высказывал свои позиции по переговорам с бывшими владельцами «ПриватБанка», де-факто о возврате им уже здорового банка, который государство докапитализировало.

При том давлении, в котором мы живем уже более года, когда на белое говорят черное, когда низкая инфляция — это «катастрофа для Украины», невозможно дальше делать вещи, которые мы делаем. Это мой вызов для того, чтобы сохранить независимость Национального банка, сохранить ту институциональную способность, которую мы пытались выдержать", — подытожил Яков Смолий.

«На минувшей неделе курс доллара к гривне заметно вырос на всех сегментах валютного рынка, — сообщил «ФАКТАМ» старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб. — Решение Якова Смолия об отставке будет продолжать давить на курс. Даже не столько само это решение, сколько ставшие известными проблемы с независимостью НБУ.

В худшем случае это может привести к сворачиванию сотрудничества с МВФ и другими международными финансовыми организациями, росту доходности облигаций в национальной и иностранной валюте, негативным рейтинговым действиям со стороны международных рейтинговых агентств. Если независимость НБУ в проводимой денежно-кредитной политике действительно будет поставлена под сомнение, среднесрочной целью для курса доллара станут уровни конца марта, выше 28 грн.

На ближайшую неделю мы ожидаем рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,6−27,7 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,2 — 27,7 грн", — прогнозирует Вадим Иосуб.

Другие эксперты также прогнозируют укрепление курсов и доллара и евро в ближайшие дни.

«Курс гривни в пятницу, 3 июля, ослабился на открытии до уровня 27,29 грн за доллар, — рассказал «ФАКТАМ» руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин. — Рынок продолжает отыгрывать ситуацию с отставкой главы НБУ Якова Смолия. Регулятор пытается удержать девальвацию гривни, вливая валюту на рынок для купирования сильного спроса.

Участники рынка, финансовые компании, а также кредиторы и партнеры Украины обеспокоены отставкой главы НБУ ввиду «политического давления» на независимый институт, и опасаются смены политики регулятора, пересмотра программы МВФ и эмиссии гривни. Все это активизирует покупателей.

Вместе с тем, президент Украины Владимир Зеленский сказал, что будет отстаивать независимость финансового регулятора, невзирая на то, кто его возглавит.

Вероятно, в ближайшее время гривня продолжит свои колебания и может приблизиться к психологической отметке 27,5 гривен за доллар", — считает Андрей Шевчишин.

Эксперты отмечают, что нынешняя ситуация с Нацбанком может повлиять на инвестиционный климат в Украине. Причем повлиять негативно.

«У Украины есть путь в «светлое будущее», где страна прошла аудит Международного валютного фонда, и он поставил галочку о том, что Украина «молодец», благодаря чему инвесторы со всего мира стали смотреть на страну через призму меньших рисков для своих инвестиций, — рассказал «ФАКТАМ» аналитик «Инвестиционной группы УНИВЕР» Михаил Федоров. — Следом рейтинговое агентство Moody’s подняло кредитный рейтинг страны до уровня «В», из-за чего доверие к стране еще более увеличилось, и финансовая устойчивость страны уже перестала ставиться под сомнение.

За счет этого еще вчера можно было заглядывать в светлое будущее и допустить укрепление гривни до 23−24 гривен за доллар, а в лучшем случае даже и до 21 гривны за доллар. Вчера можно было рассчитывать на то, что государственный долг страны больше не будет проблемой и Украина сама, на рыночных условиях сможет занимать под 7−8% годовых в национальной валюте. Можно было рассчитывать на падение ставок по кредитованию и надеяться на то, что за счет роста кредитования как бизнеса, так и ипотеки, экономика сможет ожить и расти. Можно было надеяться на то, что вместе с макростабильностью и финансовой устойчивостью некая французская компания, взяв кредит в немецком банке, построит новый завод в Украине, и в страну пойдут не только портфельные, но и прямые инвестиции.

Доверие строится годами. Страна в последние годы скрупулезно его добивалась, и прошлые дела были успешны в этом направлении. Однако доверие можно потерять очень быстро. Гораздо быстрей, чем его завоевать. А без доверия светлого будущего не будет. Без доверия абсолютно не важно, сколько страна экспортирует в деньгах, сколько украинцы, работающие за рубежом, переводят денег в страну. Без доверия не будет инвестиций, не будет нерезидентов, покупающих ОВГЗ, не будет прямых инвестиций. Крепкой гривни тоже не будет. Потому что без доверия все деньги будут голосовать «ногами».

Сегодняшняя ситуация с НБУ и отставка главы Якова Смолия — это очень опасная игра, потому что из-за этого страна может потерять доверие инвесторов со всеми вытекающими последствиями", — отметил аналитик.

Стоит отметить, что в Верховной Раде уже есть консенсус по назначению нового руководителя Нацбанка вместо Якова Смолия. Как заявил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, относительно претендента на должность главы НБУ «существует понимание среди всех фракций». Самое главное, считает он, то, что кандидат на должность главы Национального банка должен пошагово и конкретно рассказать парламенту, каким образом будут запущены программы кредитования экономики.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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