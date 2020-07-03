Макрон назначил нового премьер-министра: кто такой Жан Кастекс

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В пятницу, 3 июля, президент Франции Эммануэль Макрон назначил нового премьер-министра. Им стал Жан Кастекс (на фото в заголовке), бывший мэр города Прад на юге Франции. Как уже сообщали «ФАКТЫ», ранее 3 июля французское правительство во главе с Эдуаром Филиппом ушло в отставку в полном составе.

Смена кабинета министров вызвана неожиданными результатами выборов в местные органы власти, которые прошли 28 июня. Сторонники Макрона потерпели поражение. Сенсационным оказался успех «зеленых», представители которых теперь станут мэрами целого ряда крупных городов страны.

Эдуар Филипп, возглавлявший правительство с самого начала президентства Эммануэля Макрона (весна 2017 года), победил на выборах мэра в Гавре.

Кастекс до недавнего времени держался вдали от большой политики. О нем громко заговорили в апреле, когда ему поручили разработать стратегию, а затем контролировать выход Франции из локдауна. Иными словами, он стал главным лицом процесса возвращения страны к нормальной жизни после жесткого карантина, введенного из-за пандемии COVID-19.

Выбор Макрона пал на 55-летнего Кастекса неслучайно, пишет газета Le Figaro. Жан был и остается наполовину политиком наполовину технократом. Звезд с неба не хватает, при этом является отличным администратором, что успел доказать, занимаясь подготовкой Олимпиады 2024 года, которую должен принять Париж.

Вряд ли Кастекс будет предпринимать какие-то самостоятельные шаги. Его выбрали, чтобы он эффективно реализовывал курс, объявленный Макроном на оставшиеся два года своего президентского срока. Так что новый премьер-министр будет оставаться на вторых ролях.

Состав своего кабинета Кастекс обещает представить уже 8 июля. Никто не сомневается в том, что каждую из кандидатур он будет согласовывать с Макроном. Сейчас французские СМИ гадают, сумеют ли президент и новый премьер обеспечить сбалансированность, которая отличала кабинет Филиппа. В него входили 11 мужчин и 11 женщин, что говорило о гендерном равенстве. Кроме того, там были представлены политические силы всех направлений — левые, правые, центристы.

Le Figaro тем временем отмечает некоторые любопытные особенности в назначении Жана Кастекса. Ранее он поддерживал Николя Саркози, которого Макрон всегда критиковал. Именно Саркози недавно напомнил нынешнему президенту о том, что смена правительства необходима для усиления позиций главы государства, особенно в период, когда до новых президентских выборов остается не так уж много времени.

По мнению Саркози, он сам в свое время допустил такую ошибку, оставив на посту премьер-министра Франсуа Фийона на все пять лет своего президентства.

Кроме того, считают эксперты Le Figaro, Макрон, назначив Кастекса, умело раздробил силы правых, часть которых поддерживает Жана. Другие же отдают предпочтение Ксавье Бертрану, который уже заявил о своем твердом намерении баллотироваться в президенты в 2022 году.

Кстати, Кастекс мог стать членом кабинета министров еще в 2018 году. Тогда Макрон всерьез раздумывал над тем, чтобы доверить ему руководство Министерством внутренних дел, однако пост ускользнул прямо из-под носа Жана. Зато теперь он получил портфель премьера.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон был приговорен к тюремному заключению и крупному денежному штрафу.

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