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В Турции взорвалась фабрика фейерверков: есть погибшие (видео)
В пятницу, 3 июля, в турецком городе Хендек произошла серия мощных взрывов. Грохот был слышен на расстоянии десятков километров. Власти сообщили, что взорвалась фабрика фейерверков.
Местный губернатор Джетин Октай Калдирим рассказал журналистам, что многие рабочие оказались заблокированы в здании, а спасатели и медики не могли туда войти из-за того, что взрывы продолжались и продолжались.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в момент взрыва на фабрике находились 189 человек. Погибли по меньшей мере двое. Еще 74 получили ранения и были госпитализированы.
Причины трагедии устанавливаются. Эксперты полагают, что речь идет о технической аварии.
На фабрике остаются десятки пожарных и спасателей.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о мощном взрыве, который произошел в наземном газохранилище в Казани 12 июня.71
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