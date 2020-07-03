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Происшествия

На Волыни аферист пытался за 200 тысяч долларов продать пост министра Кабинета министров

16:57 3 июля 2020
Задержание афериста

Правоохранители задержали очередного афериста, который за солидные суммы брался устраивать своих клиентов на высокие государственные посты — на этот раз на Волыни.

Как сообщают в Офисе генерального прокурора, злоумышленник «продавал» должность министра Кабинета министров. Его задержали во время получения 200 тысяч долларов.

«По данным следствия, ранее этот же гражданин „продал“ еще одну должность в правительстве Украины за 150 тысяч долларов», — отметили в Офисе генпрокурора и добавили, что правоохранители проверяют информацию о возможной причастности задержанного и к другим подобным эпизодам.

Отмечается, что аферист планировал «сформировать команду» из десяти будущих чиновников, запросив с каждого по 200−300 тысяч долларов за «трудоустройство».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Харькове задержали «друзей Зеленского», которые пытались продать за кругленькие суммы должности главы облгосадминистрации и начальника налоговой.

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