Возвращение Кулика в ГПУ может испортить отношения Украины с США, – СМИ

Политика

В ближайшее время должны состояться сразу три судебных слушания, целью которых будет реабилитация и восстановление на должности уволенного за неявку на переаттестацию скандального «прокурора Коломойского» Константина Кулика. Два их них — в Шестом апелляционном административном суде, одно — в ВАКС. Об этом сообщает РБК-Украина в своем материале.

Как пишет автор статьи, экс-прокурор Кулик и его группа поддержки, которая прежде всего ассоциируется с Игорем Коломойским, не прекращают попыток для восстановления его в должности, а так же «отбеливания» его репутации после того, как ВАКС закрыл его дело о незаконном обогащении по нереабилитирующим обстоятельствам, что не дает ему права считать себя оправданным.

Как ранее писала «Украинская правда», в конце ноября прошлого года готовилось назначение Кулика в СБУ. Однако, в связи со значительным общественным резонансом — назначение так и не состоялось. Уже 2 апреля ВАКС при достаточно непрозрачных условиях полностью закрыл уголовное дело относительно Константина Кулика о незаконном обогащении, которое расследовало НАБУ. После чего Кулик появился на двух резонансных пресс-конференциях вместе с пророссийским депутатом Андреем Деркачом, на которых были опубликованы якобы записи телефонных разговоров Петра Порошенко и Джо Байдена.

«Повторное вмешательство Украины во внутреннеполитический процесс в США, которое выражается в готовности отдельных политиков выступить на стороне одного из кандидатов, когда Украина пользуется двухпартийной поддержкой в противодействии агрессии Кремля, может снова стать причиной ощутимо негативных последствий», — сказано в материале РБК-Украина.

С полной версией материала о роли Константина Кулика в скандале между США и Украиной можно ознакомиться здесь.

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