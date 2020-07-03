Украина

"Отставленный" Смолий рассказал в Раде, как на него давили на посту главы НБУ

Глава Национального банка Яков Смолий, заявление об отставке которого депутаты удовлетворили 286 голосами, объяснил свое решение политическим давлением с целью принятия экономически необоснованных решений. Об этом заявил с трибуны парламента.

В частности, глава НБУ напомнил о «проплаченных» митингах под стенами Нацбанка и непосредственно под стенами домов членов правления, указал на «необоснованные политические оценки политики НБУ» и уличил оппонентов в использовании Совета НБУ «для создания корпоративного конфликта внутри учреждения».

Свою отставку банкир назвал протестом, сигналом и предупреждением.

«Это — красная линия. Своей отставкой я хочу предостеречь от дальнейших попыток подорвать институциональные основы центрального банка в Украине», — сказал он, призвав президента, правительство и политиков наладить эффективное взаимодействие с центральным банком.

Результаты голосования в Раде

Напомним, 1 июля Смолий заявил, что написал заявление об отставке по собственному желанию из-за «систематического политического давления», а 2 июля президент Владимир Зеленский внес соответствующий проект постановления в Раду.

В числе преемников Смолия называют в т. ч. имя главы правления государственного «Укргазбанка» Кирилла Шевченко.

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