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Рада уволила Смолия
В пятницу, 3 июля, Верховная Рада рассмотрела вопрос об отставке главы НБУ Якова Смолия — президентский проект постановления одобрил профильный комитет парламента.
Народные депутаты 286-ю голосами «за» поддержали отставку главы центробанка.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», среди претендентов на пост нового главы НБУ называлась кандидатура главы правления «Укргазбанка» Кирилла Шевченко.88
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!