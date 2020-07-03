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Украина

Рада уволила Смолия

16:19 3 июля 2020
Яков Смолий

В пятницу, 3 июля, Верховная Рада рассмотрела вопрос об отставке главы НБУ Якова Смолия — президентский проект постановления одобрил профильный комитет парламента.

Народные депутаты 286-ю голосами «за» поддержали отставку главы центробанка.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», среди претендентов на пост нового главы НБУ называлась кандидатура главы правления «Укргазбанка» Кирилла Шевченко.

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