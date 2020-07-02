Украина

В Раде рассказали, кто может возглавить НБУ вместо Смолия

В случае принятия отставки главы Нацбанка Якова Смолия, его место может занять глава правления «Укргазбанка» Кирилл Шеченко.

Такое мнение высказал заместитель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк (партия «Голос»), передает «Интерфакс-Украина».

В руководстве фракции «Слуга народа» изданию LIGA.net сообщили, что голосование по «вопросу НБУ» в Раде запланировано на 3 июля и также назвали имя Кирилла Шевченко.

Кирилл Шевченко

По информации издания, новый глава НБУ сможет сразу же ввести в правление одного своего человека — 10 июля заканчиваются полномочия Олега Чурия, который курирует валютный блок и которого Смолий рекомендовал оставить в Нацбанке еще на семь лет.

Но на заседании 30 июня Совет Нацбанка, который утверждает членов правления, отказался рассматривать вопрос нового срока Чурия.

Собеседники издания рассказали, что Смолий принял решение писать заявление об отставке после заседания Нацсовета реформ 30 июня, на котором у него произошел конфликтный разговор с президентом Зеленским.

По словам одного из депутатов «Слуги народа», члены финансового комитета уже получили из Офиса президента рекомендацию принять отставку главы НБУ.

Напомним, ранее советник руководителя Офиса президента Украины по банковским вопросам Виктория Страхова заявила, что «рынки переварят» заявление об отставке главы Нацбанка Якова Смолия из-за политического давления и «вернутся на круги своя».

По ее мнению, на смену Смолию «придет профессионал, который будет воспринят и профессиональным и международным сообществом».

Между тем, эксперты считают возможную отставку Смолия плохим знаком для Украины. Также отреагировали на эту новость и послы стран «Большой семерки».

Фото golos.ua

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