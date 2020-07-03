Украина

Бывший посол США в Украине Уильям Тейлор предупредил, что мы должны быть готовы отразить попытку Путина захватить Херсонскую область с целью подачи воды в Крым. О том, что уже в сентябре Россия может вторгнуться в эту область, ранее заявил и бывший командующий Вооруженными силами США в Европе генерал Бен Ходжес. А российские оккупационные власти предрекают водный коллапс на полуострове. Действительно ли днепровская вода так необходима Крыму или же просто России нужен повод, «ФАКТАМ» рассказал известный журналист и блогер Айдер Муждабаев.

— Начинается особо жаркий сезон и опять обсуждается вопрос подачи днепровской воды по Северо-Крымскому каналу. Причем часть нынешнего крымского «руководства» утверждает, что вода нужна, а другая — что и своей хватает.

— Недавно у меня в эфире на АТР был Андрей Сенченко — весной 2014 года он был назначен замглавы Администрации президента (еще до избрания Порошенко), и именно он принимал решение перекрыть воду в Крым. Он сам крымчанин и хорошо разбирается в водных ресурсах полуострова. Так вот, по его словам, до оккупации вода из Северо-Крымского канала составляла всего 10 процентов от потребляемой на полуострове. Это к спекуляциям о необходимости поставки воды в Крым.

На севере полуострова размещена большая российская военная группировка, готовая к вторжению в Украину, — в Джанкойском, Армянском районах. Такие военные базы очень трудно содержать за счет опресненной воды в бутылочках. Именно для баз, в первую очередь, и нужна днепровская вода. А население Крыма от нее не зависит — от слова «совсем». И если сейчас в Крыму создаются трудности с водой — это все искусственно делается оккупантами, чтобы показать, какая катастрофа на полуострове. На самом деле ее там нет.

Цель таких действий давно известна — оправдать нападение на Украину с юга, чтобы отрезать ее от моря и захватить новые территории. Эти планы давно разработаны, известны, и их никто не отменял. Спекуляции вокруг воды — политическая часть реализации этих планов.

— Представители (разных уровней) украинской власти периодически намекают на возможность подачи воды в Крым на каких-то взаимовыгодных условиях — ведь «там же наши люди». В частности, об этом говорили некоторые депутаты от «Слуги народа» и даже глава фракции Давид Арахамия предположил, что воду можно пустить в обмен на вывод российских войск с Донбасса. Готова ли Украина к этому?

— Тот же Сенченко рассказывал, что ему в 2014 году оккупанты предлагали несколько миллионов долларов за то, чтобы не перекрывать Северо-Крымский канал. Думаю, сейчас эта сумма еще больше выросла. И многие голоса, рассказывающие о гуманитарной катастрофе из-за нехватки воды и необходимости ее предотвращения, не отвечают на один вопрос: как воду, предназначенную для населения, бабушке на огород, не пустить на снабжение армии, готовой напасть на Украину. Ответа у них нет, аргументов нет — есть только пиар-кампания, финансируемая из российских источников.

Я знаю многих «слуг народа», которые стоят на государственнических позициях, на позициях крымских татар, на позициях людей, которые борются за возвращение Крыма. А то, что в партии есть политические маргиналы, которые, видимо, кормятся из того же мешка с деньгами, о котором говорил Андрей Сенченко… Ну, наверное, такие люди существуют.

Вопрос подачи воды в Крым с 2014 года ставился шесть раз — и всякий раз благодаря патриотически настроенным украинцам он затухал. И сейчас на официальном уровне заявлено, что никакой воды в Крым до тех пор, пока он не станет украинским, не будет. В целом этот вопрос украинской властью закрыт окончательно. В случае попыток каким-либо образом это сделать (начать поставку воды. — Авт.), патриотическое сообщество Украины мобилизуется, восприняв это как прямое предательство интересов страны. И никакую воду оккупанты в Крым не получат. Либо Украина получит сильнейший политический кризис со времен Майдана. Поэтому я уверен, что никакая власть на такое не пойдет.

— На днях в Мелитополе организовали казачий курень, представители которого заявили, что они будут «народной полицией», охранять общественный порядок и даже границу. Многими в Украине это расценивается как «звоночек», попытка России прощупать, где еще можно урвать кусок Украины.

— Насколько я знаю, это так называемое «казачество» связано с московской православной церковью. О деятельности подобных «казаков» в Крыму мы прекрасно знаем: это склады с оружием, содействие оккупации, похищения людей, убийства и избиения крымских татар, пророссийская и антиукраинская деятельность уголовного типа. Если эти товарищи хотят повторить поступки своих сородичей-собратьев, то этот курень мы с удовольствием выкурим. Никаких куреней пророссийских в Украине не будет.

Создание таких куреней финансируется из того же мешка. Это гибридная агрессия в рамках реализации кремлевского плана. Со всех сторон, на всех фронтах Россия и пророссийские силы пытаются взять реванш. Мешок большой — и даже на всяких ряженых алкоголиков у них тоже хватает. Но это все — впустую. Ни украинские патриоты, ни крымские татары не дадут развернуться «казакам» ни в Мелитополе, ни тем более на границе.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», вице-премьер-министр Украины — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников считает, что Украина «готова дать отпор» в случае вторжения России из-за дефицита воды в Крыму.

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