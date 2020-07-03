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Вся украинская система тестирования на COVID-19 проигрывает одному аэропорту Стамбула
В Украине растет количество заболевших коронавирусом, причем специалисты полагают, что на самом деле их как минимум втрое больше. Почему же у нас не запускают массовое тестирование на COVID-19, как это делают в других странах? Таким вопросом задается пользователь Facebook Максим Шахалов, приводя в пример Турцию, которая, кстати, в отличие от большинства стран, готова принимать украинских туристов.
«В аэропорту Стамбула открыли центр тестирования на COVID-19.
50 кабинок для забора анализов;
2000 человек/час;
38 000 — 40 000 тестов в сутки;
результаты в течении 2х часов,
метод тестирования — ПЦР.
Тестируют бесплатно всех с симптомами, желающие могут сделать добровольно за $ 16.
Вся система тестирования Украины проигрывает одному аэропорту по каждому пункту.
«У нас здесь нет прибыли. Это услуга, которую мы предлагаем для того, чтобы пассажиры могли пройти тесты и продолжить полеты без стресса», — слова руководителя аэропорта.
Напрашивается вопрос, какая у нас прибыль?" — пишет Максим Шахалов на своей странице в Facebook.
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Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Турция предложила всем въезжающим на ее территорию приобрести специальный страховой полис на случай инфицирования COVID-19.
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— Петя, ты двери закрыл? — Да. — На ключ? — Ну да, на ключ. — На два оборота? — На два... — Так, мужики, Пете больше не наливать! Мы же в палатке...