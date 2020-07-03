Вся украинская система тестирования на COVID-19 проигрывает одному аэропорту Стамбула

Блоги

В Украине растет количество заболевших коронавирусом, причем специалисты полагают, что на самом деле их как минимум втрое больше. Почему же у нас не запускают массовое тестирование на COVID-19, как это делают в других странах? Таким вопросом задается пользователь Facebook Максим Шахалов, приводя в пример Турцию, которая, кстати, в отличие от большинства стран, готова принимать украинских туристов.

«В аэропорту Стамбула открыли центр тестирования на COVID-19.

50 кабинок для забора анализов;

2000 человек/час;

38 000 — 40 000 тестов в сутки;

результаты в течении 2х часов,

метод тестирования — ПЦР.

Тестируют бесплатно всех с симптомами, желающие могут сделать добровольно за $ 16.

Вся система тестирования Украины проигрывает одному аэропорту по каждому пункту.

«У нас здесь нет прибыли. Это услуга, которую мы предлагаем для того, чтобы пассажиры могли пройти тесты и продолжить полеты без стресса», — слова руководителя аэропорта.

Напрашивается вопрос, какая у нас прибыль?" — пишет Максим Шахалов на своей странице в Facebook.



Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Турция предложила всем въезжающим на ее территорию приобрести специальный страховой полис на случай инфицирования COVID-19.



89

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter