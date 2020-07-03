26.92 / 27.22 30.01 / 30.56
Киев: +30
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Стало известно, кто будет руководить НБУ после отставки Смолия

19:27 3 июля 2020
Екатерина Рожкова и Яков Смолий

Исполняющим обязанности главы Национального банка Украины после отставки Якова Смолия стала его первый заместитель Екатерина Рожкова.

В соцсети она уже сообщила свое видение нового главы государственного регулятора — это должен быть профессионал, согласный со стратегическим видением реформ, которые внедряет НБУ.

«Это должен быть технократ без политических амбиций. Это должен быть человек с железными нервами», — написала Рожкова, поблагодарив Якова Смолия за здоровую банковскую систему и конец высоких процентных ставок, гибкий рыночный курс гривни, валютную либерализацию и популяризацию безналичных расчетов.

Напомним, Рада удовлетворила заявление об отставке Смолия 286 голосами. Он же объяснил свое решение политическим давлением с целью принятия экономически необоснованных решений.

53

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Екатерина Рожкова и Яков Смолий

Стало известно, кто будет руководить НБУ после отставки Смолия

Алексей Резников

Переговоры в Берлине: Россия поставила Украине ультиматум из-за Донбасса

Елену Зеленскую выписали из больницы

Будет долечиваться дома: Елену Зеленскую выписали из больницы

Михаил Ефремов

Михаил Ефремов отказался признать вину в смертельном ДТП

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер