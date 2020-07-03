Украина

Стало известно, кто будет руководить НБУ после отставки Смолия

Исполняющим обязанности главы Национального банка Украины после отставки Якова Смолия стала его первый заместитель Екатерина Рожкова.

В соцсети она уже сообщила свое видение нового главы государственного регулятора — это должен быть профессионал, согласный со стратегическим видением реформ, которые внедряет НБУ.

«Это должен быть технократ без политических амбиций. Это должен быть человек с железными нервами», — написала Рожкова, поблагодарив Якова Смолия за здоровую банковскую систему и конец высоких процентных ставок, гибкий рыночный курс гривни, валютную либерализацию и популяризацию безналичных расчетов.

Напомним, Рада удовлетворила заявление об отставке Смолия 286 голосами. Он же объяснил свое решение политическим давлением с целью принятия экономически необоснованных решений.



53

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter