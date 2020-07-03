Происшествия

В Кременчуге полицейский сломал руку буйному больному, с которым не могли справиться медики (фото)

В пятницу, 3 июля, пресс-служба прокуратуры Полтавской области сообщила о превышении служебных полномочий одним из сотрудников батальона патрульной полиции Кременчуга, в результате чего молодой мужчина получил перелом кости предплечья. Ранее, напомним, в Петербурге полицейский сломал руку журналисту «Медиазоны».

Инцидент в Кременчуге, как выяснили «ФАКТЫ», произошел еще 29 июня. В тот день мать 29-летнего мужчины вызвала бригаду медиков, объяснив, что сын ведет себя неадекватно, что она не может с ним справиться и что просит о его принудительной госпитализации. Однако агрессивно настроенный больной мужчина оказал сопротивление медикам, отказавшись от осмотра и госпитализации. Тогда врач попросил помощи у патрульных.

— Экипажу патрульных неадекватный пациент тоже не подчинился, — прокомментировала случай начальник отдела по связям со СМИ и общественностью Кременчугского батальона патрульной полиции Ярослава Крамаренко. — Один из сотрудников вынужден был надеть на него наручники. Применение этого спецсредства является крайним методом воздействия на человека, когда существует реальная опасность для окружающих. И в ходе процесса надевания наручников произошел досадный инцидент (закончившийся переломом руки. — Авт.), которого, конечно же, никто не желал. В батальоне по этому поводу проводится служебное расследование.

Фото прокуратуры Полтавской области

Прокуратура Полтавщины квалифицировала этот факт как превышение служебных полномочий патрульными. Подследственность уголовного правонарушения определена за территориальным управлением Государственного бюро расследований в Полтаве.

Пациента с поломанной рукой после наложения гипса госпитализировали в психоневрологический диспансер.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали об инциденте в Мариуполе Донецкой области, где невменяемая женщина напала на патрульных. Одного из полицейских она… укусила за ногу.

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