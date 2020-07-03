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В Кременчуге полицейский сломал руку буйному больному, с которым не могли справиться медики (фото)
В пятницу, 3 июля, пресс-служба прокуратуры Полтавской области сообщила о превышении служебных полномочий одним из сотрудников батальона патрульной полиции Кременчуга, в результате чего молодой мужчина получил перелом кости предплечья. Ранее, напомним, в Петербурге полицейский сломал руку журналисту «Медиазоны».
Инцидент в Кременчуге, как выяснили «ФАКТЫ», произошел еще 29 июня. В тот день мать 29-летнего мужчины вызвала бригаду медиков, объяснив, что сын ведет себя неадекватно, что она не может с ним справиться и что просит о его принудительной госпитализации. Однако агрессивно настроенный больной мужчина оказал сопротивление медикам, отказавшись от осмотра и госпитализации. Тогда врач попросил помощи у патрульных.
— Экипажу патрульных неадекватный пациент тоже не подчинился, — прокомментировала случай начальник отдела по связям со СМИ и общественностью Кременчугского батальона патрульной полиции Ярослава Крамаренко. — Один из сотрудников вынужден был надеть на него наручники. Применение этого спецсредства является крайним методом воздействия на человека, когда существует реальная опасность для окружающих. И в ходе процесса надевания наручников произошел досадный инцидент (закончившийся переломом руки. — Авт.), которого, конечно же, никто не желал. В батальоне по этому поводу проводится служебное расследование.
Прокуратура Полтавщины квалифицировала этот факт как превышение служебных полномочий патрульными. Подследственность уголовного правонарушения определена за территориальным управлением Государственного бюро расследований в Полтаве.
Пациента с поломанной рукой после наложения гипса госпитализировали в психоневрологический диспансер.
Ранее «ФАКТЫ» рассказывали об инциденте в Мариуполе Донецкой области, где невменяемая женщина напала на патрульных. Одного из полицейских она… укусила за ногу.26
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