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Думают о смене гражданства: чемпионки Украины столкнулись с безразличием чиновников (видео)
Чемпионки Украины по пляжному волейболу и неоднократные чемпионки и призеры престижных международных соревнований сестры Ирина и Инна Махно всерьез задумались о том, чтобы выступать под флагом другого государства.
Все дело в том, что спортсменок, которые воспитывались без родителей, руководство Федерации волейбола Украины лишило законной государственной стипендии, посчитав, что деньги им не нужны. Сейчас девушки готовятся к возобновлению соревнований после карантина, связанного с пандемией коронавируса, и заявляют о возможной смене гражданства — тем более, предложений хватает.
«Сейчас сложилась ситуация, что нас игнорируют, не финансируют и не подают… Я патриотка и никогда не хотела представлять другую страну. Но когда ты смотришь, как к тебе относятся здесь, то уже появляются мысли, а почему бы и нет, почему не выступать там, где тебя будут уважать и будут считаться с тобой. Обидно, что в твоей стране, в Украине, так к тебе относятся, не видят и не поддерживают», — рассказала одна из сестер Махно в эфире телеканала «Киев».
Пользователи в сети не остались в стороне после предания огласки данной проблемы. «Вот так в Украине убивают спорт высоких достижений! Прошу максимального распространения и огласки. А главное — требую официальных объяснений от ФВУ и Министерства молодежи и спорта. Не удивляет то, что предатели Украины, которые сели в кресла членов Волейбольной комиссии при ФВУ, шантажируют и дискриминируют ведущих игроков. Но почему в министерстве закрывают глаза на чиновнический произвол? Способно ли новое руководство сломать коррупционные схемы или опять будет ходить по кругу?» — написал Александр Мартыненко на своей странице в Facebook.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что ученые назвали волейбол наиболее подверженным заражению коронавирусом среди всех видов спорта.7
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!