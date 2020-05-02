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Спорт

Ученые назвали вид спорта, наиболее подверженный заражению коронавирусом (фото)

22:27 2 мая 2020 144
Волейбол
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

Олимпийский комитет Италии, которая больше других из европейских стран пострадала от пандемии коронавируса (на Апеннинском полуострове зафиксировано 27 967 летальных случаев), сделал запрос Политехническому университету Турина на проведение исследования, целью которого было определить вид спорта, наиболее подверженный заражению COVID-19.

Согласно полученным от ученых данным, основанным на четырех показателях, таким оказался волейбол. На второе место ученые поставили регби, а «почетную» третью строчку занял баскетбол. Отмечается, что наименьшая вероятность заражения коронавирусом в художественной гимнастике и теннисе.

Напомним, что на последнем чемпионате Европы по волейболу, проходившем в 2019-м, мужская сборная Украины дошла до четвертьфинала, где смогла дать бой будущим триумфаторам — команде Сербии.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что капитан сборной Украины по волейболу Олег Плотницкий тренируется на карантине прямо на улице.

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